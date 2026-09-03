AZ neemt fors verlies op Sadiq: buitenspeler vertrekt naar andere kant van de wereld

vertrekt definitief bij AZ. De 26-jarige vleugelaanvaller vervolgt zijn loopbaan bij Colorado Rapids in de Major League Soccer en levert de Alkmaarders naar verluidt ongeveer één miljoen euro op. Daarmee neemt AZ een flink verlies op de Ghanees, die drie jaar geleden nog voor vier miljoen euro werd overgenomen van BK Häcken.

Een transfer hing al nadrukkelijk in de lucht. Sadiq kwam dit seizoen niet meer voor in de plannen van trainer Leeroy Echteld en zat geen enkele keer bij de wedstrijdselectie. Nadat Colorado Rapids zich meldde, vonden de clubs elkaar uiteindelijk op een transfersom van circa één miljoen euro. Zijn contract in Alkmaar liep nog tot medio 2028.

Sadiq vertrekt na 85 wedstrijden bij AZ

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Sadiq streek in de zomer van 2023 neer in Alkmaar nadat hij zich bij BK Häcken in de kijker had gespeeld. Met de Zweedse club werd hij in 2022 landskampioen en een jaar later won hij de beker. Bij AZ groeide hij lange tijd uit tot een vaste waarde. In totaal speelde de rechtsbuiten 85 officiële wedstrijden voor de hoofdmacht, waarin hij achttien keer scoorde en zeven assists leverde.

Ook vorig seizoen kwam Sadiq nog veelvuldig aan spelen toe. Hij verscheen 37 keer binnen de lijnen en maakte acht doelpunten, maar zijn perspectief veranderde vervolgens volledig. Onder Echteld kwam hij in het nieuwe seizoen niet meer aan bod, waardoor een vertrek voor beide partijen uitkomst bood.

Tijdens zijn periode in Alkmaar liet Sadiq zich geregeld zien met opvallende treffers. In september 2024 maakte hij beide AZ-doelpunten tijdens de 1-2 zege op PEC Zwolle. Zijn tweede treffer, een fraaie stift, werd door de supporters uitgeroepen tot Doelpunt van de Maand. Later dat seizoen zette hij AZ in de slotfase van de uitwedstrijd tegen Ajax op een 1-2 voorsprong.

Ook in het bekertoernooi drukte Sadiq zijn stempel. Op bezoek bij PEC Zwolle schoot hij met een harde uithaal in de kruising de 1-3 binnen, een doelpunt dat opnieuw werd uitgeroepen tot Doelpunt van de Maand. Een ronde later bepaalde hij tegen Ajax in het AFAS Stadion de eindstand op 6-0. Daarmee zette hij het slotakkoord onder de grootste overwinning van AZ ooit op de Amsterdammers.

Sadiq kiest voor nieuw avontuur in de MLS

Zijn loopbaan krijgt nu een vervolg in de Verenigde Staten. Colorado Rapids staat na 22 wedstrijden zevende in de Western Conference. Bij zijn nieuwe club treft Sadiq onder anderen landgenoot Ali Fadal. Ook voormalig FC Utrecht- en Vitesse-speler Paxten Aaronson, ex-Arsenal-verdediger Rob Holding en voormalig Manchester City-doelman Zack Steffen staan er onder contract.

Sadiq is opnieuw een speler die AZ deze zomer achter zich laat. Eerder vertrokken onder anderen Troy Parrott, Sven Mijnans, Zico Buurmeester, Maxim Dekker en Mayckel Lahdo. Daartegenover stond onder meer de komst van Stije Resink, Calvin Stengs en Wesley Hoedt.