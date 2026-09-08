NEC-fans beginnen Dusan Tadic zat te raken: zeer pijnlijk moment in De Goffert

begint steeds meer onder druk te komen bij NEC. De Servische vedette werd deze zomer met hoge verwachtingen gepresenteerd bij de Nijmeegse club, maar komt nog niet bepaald uit de verf. Fans van NEC beginnen zich ondertussen steeds meer tegen Tadic te keren. Ook in de thuiswedstrijd van dinsdagavond tegen Excelsior wist hij het verschil niet te maken: 2-2.

NEC zorgde in juli voor een heuse transferstunt door Tadic binnen te hengelen. De 37-jarige aanvaller werd transfervrij opgepikt bij Al-Wahda en kreeg meteen een prominente rol in het elftal van trainer Dick Schreuder. Ook nam hij het befaamde rugnummer tien over van aanvoerder Tjaronn Chery.

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Tadic komt echter nog niet uit de verf bij NEC. De voormalig Ajacied is onomstreden in het elftal van Schreuder: na zijn debuut op 4 augustus als invaller tegen Olympiakos Piraeus begon Tadic in acht opeenvolgende wedstrijden in de basis. Dat deed hij op verschillende posities: als aanvallende middenvelder, als linksbuiten, als rechtsbuiten en als spits.

Tadic leverde al drie assists af, maar wist nog niet te scoren voor NEC. Na het competitieduel van afgelopen zaterdag met Feyenoord (1-3 nederlaag) klonk er vanaf de tribunes van De Goffert zelfs gejuich. “Het is pijnlijk dat de NEC-fans juichten nadat Tadic werd gewisseld”, klonk er maandag in de podcast Over RoodGroenZwart van journalist Jeroen Bijma van De Gelderlander, oud-voetballer Jan Peters en NEC-supporter Levi Houkes.

Schreuder koos dinsdagavond in de inhaalwedstrijd tegen Excelsior voor een sterk gewijzigd elftal. De oefenmeester van NEC begon het duel zonder veel van zijn basisspelers, waaronder Chery en Noé Lebreton. Tadic kon in de punt van de aanval wel rekenen op een basisplaats, maar maakte een zwakke indruk. Met name het gebrek aan snelheid en bewegelijkheid leek de Serviër een aantal keer op te breken.

Ondertussen neemt de druk op Tadic verder toe vanuit de achterban van NEC. “Nu heeft denk ik iedereen kunnen zien dat Tadic in de spits helemaal niet gaat… Daar heeft hij geen enkele waarde”, schrijft een supporter tijdens de wedstrijd tegen Excelsior bijvoorbeeld op het grootste supportersforum van de Nijmegenaren. Iemand anders schrijft: “Tadic kan maar één ding: lachen.”

“Het Tadic-effect is dit of doet ‘ie niet mee vandaag?”, vraagt een andere fan zich af. “Jawel, die loopt de hele tijd te lachen. Daar verspeelt hij zijn energie aan in plaats aan voetbal”, antwoordt een ander weer.

De sfeer bij NEC wordt er ondertussen niet beter op. De ploeg van Schreuder wist dinsdag in de eigen Goffert tegen Excelsior maar ternauwernood de tweede competitienederlaag op rij te komen. Adam Tahaui bracht NEC in de eerste helft aan de leiding, waarna David Garden en Valentin Sulzbacher Excelsior de volle buit leken te bezorgen. Lebreton tekende in de blessuretijd vervolgens toch nog voor de gelijkmaker.

Tadic had NEC vlak voor de gelijkmaker van Lebreton al op gelijke hoogte kunnen brengen, maar de vedette kopte in kansrijke positie naast. “Van Tadic mag je verwachten dat dit de gelijkmaker is…”, zei ESPN-commentator Mark van Rijswijk tijdens de wedstrijd. “Eerste doelpoging van Tadic…. Matig ingekopt”, schrijft een fan online. Een ander reageert: “Matig? Waardeloos zal je bedoelen!!”

NEC zakt door de remise tegen Excelsior steeds verder weg op de ranglijst. Het team van Schreuder staat na vijf wedstrijden met zeven punten slechts negende. Excelsior presteert juist boven verwachting: de Kralingers zijn met tien punten opgeklommen naar een fraaie vier plek.

Reactie Dusan Tadic na NEC - Excelsior

Tadic verscheen na de wedstrijd meteen voor de camera van ESPN. De gelegenheidsaanvoerder van de Nijmegenaren leek het puntverlies vooral te wijten aan het verdedigen van de ploeg. “Natuurlijk ben ik hier niet blij mee. Ik denk dat we goed begonnen en enkele goede combinaties hadden. Het energieniveau was, maar we incasseren de doelpunten in elke wedstrijd te gemakkelijk. Dat breekt ons op. Natuurlijk hadden we vaker kunnen scoren. We moeten met z’n allen verdedigen en aanvallen. Maar de manier waarop we de doelpunten incasseren, is te gemakkelijk. Dan is het lastig om wedstrijden te winnen.”