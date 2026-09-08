Van Bronckhorst haalt uit na transfersoap Hadj-Moussa: 'Keuzes die niet konden'

Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst heeft zich dinsdagavond voor het eerst uitgebreid uitgesproken over de veelbesproken situatie rond Anis Hadj-Moussa. De oefenmeester was duidelijk niet te spreken over het gedrag van de aanvaller tijdens de recente transfersoap, maar de Algerijn is inmiddels weer volledig opgenomen in de Rotterdamse spelersgroep.

De buitenspeler was afgelopen weekend het middelpunt van een afgeketste recordtransfer naar het Saudische Al-Ittihad, dat een bod van ruim veertig miljoen euro had uitgebracht. Mede door deze onrust kwam de linkspoot op de wedstrijddag tegen N.E.C. tweemaal te laat, waarna de technische staf besloot om de speler buiten de selectie te laten. Tijdens de persconferentie in aanloop naar de Champions League-kraker tegen FC Barcelona blikte de hoofdtrainer terug op de onrustige dagen.

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"Er is veel gebeurd, veel emoties bij iedereen. Hij heeft daar keuzes gemaakt die in mijn ogen niet konden. Daarom namen we hem niet mee", vertelt Van Bronckhorst. Inmiddels is de kou uit de lucht tussen de leiding en de contractspeler. "Zondag hebben we gesproken met elkaar en ook voor hem was het moeilijk. Daarna heeft hij de knop omgezet. De spelersgroep, hij en ik hebben er een streep onder gezet", aldus de Rotterdammer.

Volgens Van Bronckhorst heeft de veelbesproken selectiespeler vervolgens zelf initiatief getoond om een terugkeer te bespoedigen. "Hij heeft de groep toegesproken en dat was goed, denk ik. Het enige wat hij kon doen om terug te komen bij het team", legt de coach uit. De lucht lijkt daarmee geklaard. "Op dit moment staat het er heel goed voor met Hadj-Moussa", besluit Van Bronckhorst.

Ook Mika Mármol schoof dinsdag aan bij het persmoment. De Spaanse verdediger benadrukte dat de rest van de kleedkamer zich niet met de kwestie heeft bemoeid. "Het waren speciale dagen voor Hadj-Moussa, dit is iets tussen hem en de club. Als groep hebben we niks bijzonders gedaan. We zijn blij dat hij weer met ons is", stelt hij.