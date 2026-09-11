Gregory van der Wiel maakt statement over Ajax - PSV: 'Je bént die fout'

Gregory van der Wiel heeft op LinkedIn een uitgebreid bericht geplaatst over Ruben van Bommel. De oud-verdediger van Ajax en Oranje neemt het daarin op voor de aanvaller van PSV, die in zijn ogen veel te hard wordt aangepakt door de Nederlandse media.

Van Bommel was de afgelopen week het onderwerp van gesprek in Nederland. Dat had alles te maken met het veelbesproken moment dat plaatsvond plaats rond de tachtigste minuut van de wedstrijd tussen Ajax en PSV (1-3). Van Bommel ging toen op hoge snelheid een luchtduel aan met Bouwman. De negentienjarige Ajacied liep daarbij een gekneusd borstbeen en een gekneusde long op, moest een nacht in het ziekenhuis doorbrengen en staat ongeveer een maand aan de kant. Arbiter Sander van der Eijk gaf op het veld slechts geel, al liet scheidsrechtersbaas Raymond van Meenen later weten dat rood op zijn plek was geweest. Aan verschillende talkshowtafels ging het incident helemaal los. Analisten als Hugo Borst noemden de actie onder meer een 'moordaanslag' en stelde zelfs dat de PSV'er professionele hulp nodig heeft.

Van der Wiel hekelt term 'moordaanslag'

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Van der Wiel: "Ik heb de afgelopen dagen een paar keer overwogen om iets te schrijven over wat er tijdens Ajax-PSV gebeurde. Maar eerlijk gezegd wist ik niet goed wat ik ervan vond. Ik zat de wedstrijd te kijken. 1-3. Als Ajacied was ik daar natuurlijk sowieso niet blij mee. Rond de tachtigste minuut ging Ruben van Bommel het duel aan met Aaron Bouwman. Veel te hard, onbesuisd en ook gewoon gevaarlijk. Ik vond het rood, weinig twijfel over eigenlijk. Gelukkig gaat het naar omstandigheden goed met Bouwman. Hij ligt er ongeveer een maand uit, maar toen ik de beelden zag, was ik bang dat het veel erger zou zijn", aldus de oud-international.

De grote woorden in de media schiet bij de oud-Ajacied echter in het verkeerde keelgat. "Na de wedstrijd ging de nabeschouwing aan. 'Moordaanslag.' 'Erfbelast.' 'Absurde kortsluiting.' 'Professionele hulp is noodzakelijk voor Van Bommel.' Ruben moest volgens sommigen naar een psycholoog. Hij zou niet meer mogen spelen zolang Bouwman geblesseerd is. En de referenties aan zijn vader kwamen ook weer voorbij. Ik heb even gewacht met deze post. Direct na zo'n wedstrijd praat iedereen vanuit emotie. Ikzelf ook. Maar we zijn nu bijna een week verder en dat beeld rond Ruben blijft hangen. En daar heb ik moeite mee. Je kunt die actie afkeuren zonder meteen te doen alsof je weet wat voor persoon iemand is."

'Moordaanslag'

Van der Wiel wijst erop dat Van Bommel met zijn 22 jaar pas net komt kijken in de top en zeker geen verleden heeft van zware overtredingen. "Ruben is 22 jaar. Hij staat aan het begin van zijn carrière en heeft tot nu toe helemaal geen naam als een speler die steeds dit soort dingen doet. In 124 wedstrijden betaald voetbal kreeg hij nog nooit direct rood. Nul keer. Nogmaals, zijn actie was fout. Volgens mij zet hij een duel in, beseft hij te laat dat hij dit niet moet doen en kan hij op dat moment niet meer terug. Dom, onervaren en rood. Maar niet meteen een 'moordaanslag'. En ook geen reden om van alles te roepen over zijn karakter, zijn familie of zijn mentale gezondheid."

'Je bént voor mensen die fout'

De oud-speler van Ajax, Paris Saint-Germain en Oranje weet uit eigen ervaring hoe genadeloos de voetballerij kan zijn als er eenmaal een stempel op iemand wordt geplakt. "Ik weet zelf hoe snel er in het voetbal een verhaal over je ontstaat. Op een gegeven moment ben je voor mensen niet meer iemand die een fout heeft gemaakt. Je bént die fout. Alles wat je daarna doet, wordt vanuit dat beeld bekeken. En daar kom je soms heel moeilijk weer vanaf", zegt Van der Wiel, die vindt dat de pers zich hier bewuster van moet zijn. "De media hoort bij het voetbal. Zonder media is er ook geen aandacht voor de sport. Maar ik vind wel dat je rekening mag houden met de mens over wie je praat. Ook als diegene een hele domme fout heeft gemaakt."