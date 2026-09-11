Gijs de Jong, secretaris-generaal van de KNVB, heeft in gesprek met De Volkskrant uitleg gegeven over het harde en duidelijke statement tegen FIFA-baas Gianni Infantino. Hij hoopt dat de Zwitser na de presidentsverkiezingen vertrekt bij de FIFA.

De KNVB publiceerde onlangs een statement waarin een duidelijk signaal werd afgegeven. Het vertrouwen in de omstreden FIFA-baas is volledig weg bij de voetbalbond, die tijdens de FIFA-voorzittersverkiezingen van 2027 niet meer op Infantino zal stemmen. Nederland is niet de enige. Meerdere bonden eisen zijn vertrek.

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De Jong vond het niet 'spannend' om zo fel in te gaan tegen de FIFA-baas, zegt hij tegenover De Volkskrant. "Eigenlijk niet. Natuurlijk is het spannend als je alleen staat. En het is ook niet slim om het in je eentje te doen, want je bent geen Don Quichot. Maar de 55 Europese bonden hebben zich unaniem uitgesproken. En de UEFA trekt samen op met Concacaf en AFC. "We hebben in onze verklaring geprobeerd er onze eigen kleur aan te geven", legt De Jong uit. "Er waren buitenlandse bonden die zeiden: moet dat nou weer zo, Nederland? Maar dit is ook een beetje ons DNA en onze cultuur."

De druppel was het omstreden plan van Infantino, waarbij de WK-rechten deels in handen zouden kunnen komen van private investeerders. De Jong daarover: "Zijn interesse in private equity en grote plannen was dus bekend, maar dit kwam uit de lucht vallen. Op zich is er niet zoveel mis met grote plannen bedenken, ik hou er zelf ook van. Anders kom je nergens. Alleen ontbreekt het hier aan de inhoudelijke logica en de interne en externe consultatie. En ook wel een beetje aan een moreel kompas."

'Er gaat nog heel veel informatie komen'

Zorgen over de uitkomst van de belangrijke vergadering van de FIFA op 18 maart maakt De Jong zich niet. Wel vertelt hij dat er met de UEFA wordt gesproken over scenario's voor het geval Infantino genoeg voorkeurstemmen krijgt: "Het hangt ook af van de uitkomst. Als het 106-105 is in zijn voordeel, zal het zeker effect hebben op wat er bij de FIFA gebeurt. Er gaat nog heel veel informatie boven tafel komen. De publieke opinie speelt mee, fans keren zich tegen hem. Ik kan je vertellen dat wij veel contact hebben met mensen in de FIFA-organisatie en dat lang niet iedereen even enthousiast over hem is. Er is nog maar een heel dunne toplaag over die hem steunt."