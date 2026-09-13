‘Als Weghorst had gedaan wat Tolu deed, dan was heel Nederland...’

FC Twente-aanvaller breekt zondag een lans voor zijn ploeggenoot . De 25-jarige rechtsbuiten is van mening dat Weghorst onevenredig vaak onder een vergrootglas ligt in Nederland.

Rots en Weghorst zijn sinds dit seizoen ploeggenoten bij FC Twente, nadat laatstgenoemde transfervrij overkwam van Ajax. Weghorst kwam in korte tijd al vaak onder een vergrootglas te liggen vanwege zijn gedrag en rituelen. Zo sprak FC Groningen-doelman Etienne Vaessen zich vorige week in het veld tegen Weghorst uit over de manier waarop hij zijn geloof belijdt op het voetbalveld.

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“Wout is echt Wout. Dat kan heel Nederland zien”, reageert Rots in het televisieprogramma Goedemorgen Eredivisie van ESPN op de vraag hoe hij naar Weghorst kijkt. “Iedereen heeft een vooroordeel over hem. Natuurlijk, een beetje provoceren naar de tegenstander zit er altijd wel bij. Ik denk dat hij daar op aangaat. Ik denk dat hij daar best goed op gaat.”

“Tegen FC Groningen was het hele stadion met hem bezig”, doelt Rots op het uitduel van FC Twente van vorige week met de noorderlingen (2-2). “Maar hij schiet er wel weer één binnen. Hij zit er de laatste tijd goed in. Hij is belangrijk voor ons. Ik weet dat niet iedereen het eens is met hoe hij zich profileert, maar ik vind dat iedereen zich daar wel héél druk over maakt.”

Rots haalt om zijn punt te maken een veelbesproken moment aan van Tolu Arokodare: de Ajax-spits verrichte vorige week voorafgaand aan de thuiswedstrijd tegen PSV een gebed op de middenstip. Het tafereel werd vastgelegd door camera’s van ESPN. “Die Tolu stond ook op de middenstip en dat werd allemaal redelijk geaccepteerd in mijn optiek”, stelt Rots. “Als Wout dat had gedaan, was heel Nederland daarover gevallen. Ik denk soms: laat leven, maak je niet zo druk om anderen. Er gebeurt altijd iets met Wout. En als hij dan ook nog voor ons scoort, dan zijn wij er het meest blij mee. En hijzelf ook. Dat is toch top?”

Overigens waren er vorige week ook felle reacties op Arokodare. Onder anderen analist Hugo Borst uitte bij ESPN forse kritiek op het gebed van de Nigeriaanse spits van Ajax: “Ik word hier echt knettergek van. De hele reli-waanzin die door de voetbalwereld waait. Vroeger werd je op zondagochtend vroeg uit je nest gebeld en dan stond er weer zo’n malloot voor de deur die het evangelie kwam verkopen. Ik ben een heel wetenschappelijk ingesteld mens, en zolang wetenschappelijk nog niet is vastgesteld dat God bestaat, wil ik het daar graag bij houden. Deze jongen mag dat op zich wel doen, maar ik vind dat het wel een onsje minder mag.”