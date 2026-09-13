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‘Als Weghorst had gedaan wat Tolu deed, dan was heel Nederland...’

13 september 2026, 12:28
Wout Weghorst FC Twente Tolu Ajax
Foto: © Imago
3 reacties
Photo of Demen Bulbul
Demen Bulbul | Redacteur
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FC Twente-aanvaller Daan Rots breekt zondag een lans voor zijn ploeggenoot Wout Weghorst. De 25-jarige rechtsbuiten is van mening dat Weghorst onevenredig vaak onder een vergrootglas ligt in Nederland.

Rots en Weghorst zijn sinds dit seizoen ploeggenoten bij FC Twente, nadat laatstgenoemde transfervrij overkwam van Ajax. Weghorst kwam in korte tijd al vaak onder een vergrootglas te liggen vanwege zijn gedrag en rituelen. Zo sprak FC Groningen-doelman Etienne Vaessen zich vorige week in het veld tegen Weghorst uit over de manier waarop hij zijn geloof belijdt op het voetbalveld.

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“Wout is echt Wout. Dat kan heel Nederland zien”, reageert Rots in het televisieprogramma Goedemorgen Eredivisie van ESPN op de vraag hoe hij naar Weghorst kijkt. “Iedereen heeft een vooroordeel over hem. Natuurlijk, een beetje provoceren naar de tegenstander zit er altijd wel bij. Ik denk dat hij daar op aangaat. Ik denk dat hij daar best goed op gaat.”

“Tegen FC Groningen was het hele stadion met hem bezig”, doelt Rots op het uitduel van FC Twente van vorige week met de noorderlingen (2-2). “Maar hij schiet er wel weer één binnen. Hij zit er de laatste tijd goed in. Hij is belangrijk voor ons. Ik weet dat niet iedereen het eens is met hoe hij zich profileert, maar ik vind dat iedereen zich daar wel héél druk over maakt.”

Rots haalt om zijn punt te maken een veelbesproken moment aan van Tolu Arokodare: de Ajax-spits verrichte vorige week voorafgaand aan de thuiswedstrijd tegen PSV een gebed op de middenstip. Het tafereel werd vastgelegd door camera’s van ESPN. “Die Tolu stond ook op de middenstip en dat werd allemaal redelijk geaccepteerd in mijn optiek”, stelt Rots. “Als Wout dat had gedaan, was heel Nederland daarover gevallen. Ik denk soms: laat leven, maak je niet zo druk om anderen. Er gebeurt altijd iets met Wout. En als hij dan ook nog voor ons scoort, dan zijn wij er het meest blij mee. En hijzelf ook. Dat is toch top?”

Overigens waren er vorige week ook felle reacties op Arokodare. Onder anderen analist Hugo Borst uitte bij ESPN forse kritiek op het gebed van de Nigeriaanse spits van Ajax: “Ik word hier echt knettergek van. De hele reli-waanzin die door de voetbalwereld waait. Vroeger werd je op zondagochtend vroeg uit je nest gebeld en dan stond er weer zo’n malloot voor de deur die het evangelie kwam verkopen. Ik ben een heel wetenschappelijk ingesteld mens, en zolang wetenschappelijk nog niet is vastgesteld dat God bestaat, wil ik het daar graag bij houden. Deze jongen mag dat op zich wel doen, maar ik vind dat het wel een onsje minder mag.”

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dilima1966
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dilima1966
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Woutje denk dat hij messi is van fc Twente en gewoon kan afwachten in het strafschop dat kan je alleen als je zoveel doelpunten gaat maken als messi en Tolu is nu al 10x beter als woutje

Saint
24 Reacties
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Saint
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Gisteren na de wedstrijd zat ook iemand te bidden op de 16 meterlijn,dus dat is wel normaal?Of omdat het een moslim is,moet het wel normaal gevonden worden?

Gusa
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Gusa
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Ik vind de vergelijking onzinnig. Twee spelers met volledig verschillende uitstralingen. Bij Weghorst lijkt er naar mijn mening iets niet helemaal goed te zitten in de kop.

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
4.149 Reacties
1.189 Dagen lid
19.298 Likes
dilima1966
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  • 1
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Woutje denk dat hij messi is van fc Twente en gewoon kan afwachten in het strafschop dat kan je alleen als je zoveel doelpunten gaat maken als messi en Tolu is nu al 10x beter als woutje

Saint
24 Reacties
5 Dagen lid
11 Likes
Saint
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Gisteren na de wedstrijd zat ook iemand te bidden op de 16 meterlijn,dus dat is wel normaal?Of omdat het een moslim is,moet het wel normaal gevonden worden?

Gusa
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1.332 Reacties
1.447 Dagen lid
6.945 Likes
Gusa
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Ik vind de vergelijking onzinnig. Twee spelers met volledig verschillende uitstralingen. Bij Weghorst lijkt er naar mijn mening iets niet helemaal goed te zitten in de kop.

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Wout Weghorst

Wout Weghorst
FC Twente
Team: Twente
Leeftijd: 34 jaar (7 aug. 1992)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Twente
6
3
2025/2026
Ajax
29
8
2024/2025
Ajax
24
10
2024/2025
Burnley
2
0

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