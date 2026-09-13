Mario Been is onder de indruk van de prestaties van Excelsior dit seizoen. De analist en trainer in ruste licht zondagochtend bij ESPN twee spelers van de Kralingers specifiek uit: en .

Hartjes en Yegoian spelen dit seizoen samen op het middenveld van Excelsior. De ploeg van trainer Ruben den Uil presteert uitstekend en pakte in de eerste vijf competitiewedstrijden tien punten. Volgens Been heeft Excelsior een belangrijk deel van zijn succes te danken aan het uitstekende middenveld.

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“Ik vind Hartjes echt een geweldige speler, één van de meest complete voetballers”, zegt hij zondag in het televisieprogramma Goedemorgen Eredivisie van ESPN. “Hij is een jongen die een elftal echt beter laat voetballen. Hij onderschept ook enorm veel ballen. Helaas heeft hij ook al twee kruisbandblessures gehad, maar daar is hij uitermate sterk van teruggekomen."

Hartjes doorliep een groot deel van de jeugdopleiding van Feyenoord, maar brak bij die club nooit door. Hij werd tweemaal verhuurd, aan respectievelijk Roda JC Kerkrade en Excelsior. Zijn verhuurperiode bij Excelsior verliep echter teleurstellend: de 23-jarige middenvelder raakte aan het begin van het seizoen 2023/24 zwaar geblesseerd aan zijn knie.

Excelsior nam Hartjes in de zomer van 2024 definitief over van Feyenoord, maar beleefde aanvankelijk opnieuw weinig plezier aan hem: in januari 2025 blesseerde hij zich opnieuw ernstig aan zijn knie. Inmiddels is hij echter weer fit en kent hij een uitstekende periode. .

"Hij maakt ook diepte. Hij lijkt niet snel, maar dat is hij best wel”, vervolgt Been zijn analyse over Hartjes. “Hij ziet het spelletje goed. Hij organiseert veel en ik denk dat hij ook een dragende speler is voor dit Excelsior. Hij pakt zóveel ballen af en is dan ook meteen weer aanspeelbaar. Dat is vaak de kunst van het positiespel spelen: dat je altijd aanspeelbaar bent. Hij laat een ploeg beter voetballen. Dat is een kwaliteit die hij met name bezit. Hij heeft bij Feyenoord gespeeld en heeft de juiste keuzes gemaakt, maar helaas heeft hij blessures gehad.”

Been is ook lovend over Yegoian, ploeggenoot van Hartjes bij Excelsior. Volgens de analist zou de 22-jarige middenvelder uit Georgië uitstekend bij ‘de top drie of top vier van Nederland’ passen. “Deze jongen heeft alles om een absolute topspeler te worden. En hij is 22 jaar”, aldus Been.