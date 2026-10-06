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Juventus probeerde toptransfer van Ajax op allerlaatste moment te kapen

6 oktober 2026, 16:05
Jordi Cruijff
Foto: © Imago/realtimes
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Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
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Juventus heeft op het allerlaatste moment serieuze interesse getoond in Sofyan Amrabat. Dat heeft de middenvelder van Ajax toegegeven in een interview met Voetbal International.

Ajax haalde Amrabat op 30 augustus transfervrij binnen. De komst van de ervaren middenvelder was een welkome versterking voor de Amsterdamse club, aangezien Ajax al jarenlang problemen heeft met het vinden van een geschikte controleur. Het was echter niet zo dat Ajax de enige club was die interesse had in de Marokkaanse middenvelder. Technisch directeur Jordi Cruijff was nét op tijd.

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"Op de dag dat ik bij Ajax ging tekenen, heeft Juventus nog concrete interesse getoond en dat was serieus", maakt Amrabat bekend in een uitgebreid interview met Voetbal International. "Als ik wat langer had gewacht, waren er waarschijnlijk nog meer clubs bijgekomen. Maar nadat ik mijn contract bij Fenerbahçe had ontbonden, heb ik meteen bij Ajax getekend en nergens anders meer op gewacht."

Amrabat deed dat omdat hij tijdens zijn gesprekken met technisch directeur Jordi Cruijff werd overtuigd. "Ik had mijn jawoord al gegeven aan Ajax. Het was vooral de winnaarsmentaliteit van Jordi die me over de streep trok. Ik ben ook een winnaar."

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Sofyan Amrabat

Sofyan Amrabat
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 30 jaar (21 aug. 1996)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Ajax
4
0
2025/2026
Betis
17
0
2025/2026
Fenerbahçe
2
0
2024/2025
Fiorentina
2
0

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
3
PSV
7
14
16
4
Twente
7
8
16
5
Ajax
7
12
14
6
Fortuna
7
-1
13
7
Excelsior
7
6
11

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