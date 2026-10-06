Jürgen Klopp grijpt in bij Duitsland voor return tegen Oranje

Jürgen Klopp gaat zijn selectie bij Duitsland tijdens de volgende interlandperiode flink verkleinen. De bondscoach van de Duitsers gaat geen vervolg geven aan zijn experiment met twee selecties.

Klopp koos er tijdens deze XXL-interlandperiode voor om te werken met twee afzonderlijke spelersgroepen, die in totaal uit 44 spelers bestonden. Dat gaf de bondscoach van Duitsland de ruimte om een goed beeld te krijgen van de potentiële internationals waarover hij beschikt. Door dat experiment kwam Ajax-doelman Marc-André ter Stegen bijvoorbeeld alleen in het eerste deel van de interlandperiode in actie. Toen Duitsland deze week de laatste wedstrijden afwerkte, stond de doelman alweer op het trainingsveld in Amsterdam.

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"We gaan niet opnieuw twee verschillende wedstrijden met twee verschillende elftallen spelen", citeert het Duitse Sport1 de oud-trainer van Liverpool en Borussia Dortmund. "Deze spelers vormen samen met de spelers van Onder 21 de groep waarmee we de toekomst ingaan. We hebben nu op verschillende posities veel alternatieven. Maar de deur staat voor iedereen open. Wagenwijd", maakt Klopp duidelijk.

Tijdens de interlandperiode van november neemt Duitsland het eerst op tegen Servië. Daarna wacht een fraai affiche als afsluiting van de groepsfase: Duitsland - Nederland.