Waarom iedereen bij FC Groningen zo onder de indruk is van Thom van Bergen

maakt een stormachtige ontwikkeling door in dit nog prille Eredivisie-seizoen. De aanvaller heeft zich in korte tijd ontwikkeld tot een belangrijke kracht van FC Groningen en valt daarbij niet alleen op met zijn doelpunten en assists, maar ook met zijn enorme werklust. Wat maakt Van Bergen zo bijzonder, waar komt zijn snelle opmars vandaan en welke rol speelt zijn karakter daarin?

Na zeven wedstrijden heeft Van Bergen zijn waarde dit seizoen al nadrukkelijk laten zien. De aanvaller was al goed voor vier doelpunten en twee assists, waarmee hij een belangrijk aandeel heeft in de prestaties van FC Groningen. Daarbij is Van Bergen meer dan alleen een afmaker geworden. Hij combineert dat met snelheid, beweeglijkheid en balvastheid en is door zijn enorme werklust ook zonder bal van grote waarde. Zijn bereidheid om veel meters te maken en mee te verdedigen maakt hem tot een aanvaller die op meerdere manieren belangrijk kan zijn voor zijn ploeg.

De energie van Van Bergen valt ook Korte op

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Scout Jan Korte is onder de indruk van de manier waarop de aanvaller zowel aanvallend als verdedigend zijn energie kwijt kan. ”Thom van Bergen is een toonbeeld van onverzettelijkheid, zowel in het aanvalsspel als het verdedigen. Hij is bereid om vuile meters te maken, is wendbaar en balvaardig, zelfs als hij op snelheid ligt”, stelt Korte in het Dagblad van het Noorden.

Volgens de scout beschikt Van Bergen bovendien over het juiste lichaam om deze speelstijl vol te houden. Toch plaatst Korte een kleine kanttekening bij de hoeveelheid energie die de aanvaller in wedstrijden verbruikt. ”Hij strooit zo met zijn energie. Soms denk ik: doe maar een tandje minder, dan ben je misschien wat scherper voor de goal.”

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Zo werd Van Bergen gevormd

Die enorme werklust is niet uit de lucht komen vallen. Al op jonge leeftijd leerde Van Bergen dat hij voortdurend in beweging moest zijn. In de jeugdopleiding van FC Groningen wees trainer Paul Matthijs hem op het belang daarvan. “Als iemand de bal vrij had, zei hij: je kunt niet stilstaan en op de bal wachten. Je moet altijd onderweg zijn”, vertelde Van Bergen daar eerder over. Die boodschap is blijven hangen. De aanvaller groeide uit van een jeugdspits die soms wat gemakzuchtig was tot een speler die bekendstaat om zijn enorme loopvermogen en bereidheid om zowel aanvallend als verdedigend meters te maken. Dat maakt zijn huidige prestaties bij FC Groningen des te opvallender.

De spits leek deze zomer op weg naar AZ, hij sprak voorafgaand aan de voorbereiding zelfs met AZ-trainer Leeroy Echteld. Na de eerste training hield hij beide opties open: ‘Mocht het lukken, dan is dat hartstikke mooi. En anders blijf ik nog een jaar in het mooie Groningen voetballen.’

FC Groningen wilde de aanvaller niet laten gaan, maar ging alsnog om tafel. ”Als AZ daarbij in de buurt zou komen, want iedereen heeft een prijs, dan zouden we het gesprek serieus voortzetten. Na anderhalf uur praten kwamen we tot de conclusie dat het niet ging lukken. We hebben elkaar een hand gegeven en zijn allebei verder gegaan”, aldus algemeen directeur Frank van Mosselveld destijds tegen RTV Noord.

Voor Van Bergen betekende dat uiteindelijk dat hij in Groningen bleef. Daar krijgt hij de ruimte om zich verder te ontwikkelen en te laten zien hoe ver zijn stormachtige ontwikkeling hem kan brengen.