Deze 11 spelers maken tot nu toe de beste indruk in de Eredivisie

De Eredivisie heeft na de eerste speelrondes al de nodige verrassingen in petto. Terwijl sommige topfavorieten nog zoeken naar ritme, grijpen andere spelers hun kans met beide handen aan. Van een doelman die met zijn traptechniek een extra wapen vormt tot aanvallers die doelpunten en assists aaneenrijgen: deze elf spelers hebben zich tot nu toe nadrukkelijk onderscheiden en vormen samen het elftal van de eerste weken.

Etienne Vaessen - FC Groningen

Vaessen heeft zich in de eerste weken van het seizoen laten zien als een van de beste doelmannen van de Eredivisie. Hij is niet alleen belangrijk met zijn reddingen, maar speelt ook een grote rol in de manier waarop FC Groningen van achteruit voetbalt. Vooral zijn traptechniek is daarbij een belangrijk wapen. Met zijn lange en nauwkeurige passes weet Vaessen regelmatig de aanval direct te bereiken. Daar kwamen dit seizoen al meerdere kansen én een directe assist uit voort.

Keepende spelmaker Etienne Vaessen geniet van eigen 'biljartbal' 🎱



"Ik kijk ook altijd effe naar de kant" 😉



🔗 https://t.co/EjP9ILHWUt pic.twitter.com/NlVSiHmJax — ESPN NL (@ESPNnl) September 17, 2026

Elijah Dijkstra - AZ

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De rechtsback is een van de revelaties van koploper AZ in de eerste weken van het seizoen. Dijkstra valt vooral op met zijn snelheid en explosiviteit, waarmee hij zowel aanvallend als verdedigend veel terrein bestrijkt. Hij is in staat om de volledige rechterflank voor zijn rekening te nemen en blijft gedurende een wedstrijd voor dreiging zorgen. Opvallend is dat Dijkstra na zijn voetbalcarrière een nieuwe uitdaging overweegt: hij zou zich graag gaan verdiepen in kungfu."Ik vind het een interessante en leuke sport om na het voetballen te gaan doen. Dan hou ik een stuk discipline in mijn leven en heb ik in ieder geval een bezigheid."

Wouter Goes - AZ

De verdediger is een belangrijke reden achter de sterke seizoenstart van AZ. De Alkmaarders staan bovenaan en kregen met slechts zes tegendoelpunten de minste goals van alle Eredivisie-clubs tegen. Goes maakt indruk met zijn fysieke duels en wist onder meer Fortuna Sittard-spits Lequincio Zeefuik volledig aan banden te leggen. De Nederlander krijgt na de interlandbreak serieuze testen met Feyenoord, FC Twente en Ajax in het verschiet.

Mika Mármol - Feyenoord

Mika Mármol heeft zich in de eerste weken van het seizoen ontpopt tot een belangrijke schakel bij Feyenoord. De Spanjaard brengt niet alleen defensieve zekerheid, maar zorgt vanaf de linkerflank ook voor aanvallende impulsen. Met zijn loopvermogen, passing en drang naar voren is Mármol regelmatig betrokken bij de opbouw en aanval van de Rotterdammers. Die veelzijdigheid maakt hem een opvallende kracht in de sterke seizoenstart van Feyenoord.

Gjivai Zechiël - Feyenoord

Zechiel heeft zich dit seizoen nadrukkelijk gemeld op het middenveld van Feyenoord. De Nederlander maakt indruk met zijn dynamiek, balvastheid en vermogen om het spel snel te verplaatsen. Zechiël is bovendien niet bang om verantwoordelijkheid te nemen en zoekt regelmatig de ruimte naar voren. Met zijn energie en technische kwaliteiten is hij uitgegroeid tot een belangrijke schakel op het Rotterdamse middenveld. Zijn teller staat na zeven competitiewedstrijden al op vijf goals en vier assists

Gjivai Zechiël kan niet stoppen met scoren 🤯💪



Het seizoen van Zechiël: 🅰️⚽️⚽️⚽️⚽️🅰️🅰️⚽️#pecfey pic.twitter.com/JxYamESWJg — ESPN NL (@ESPNnl) September 13, 2026

Irakli Yegoian - Excelsior

De Georgiër is uitgegroeid tot een van de belangrijkste krachten van Excelsior in de eerste weken van het seizoen. Yegoian staat na de eerste zeven speelrondes al op twee doelpunten en vijf assists. Vooral zijn creativiteit en gevoel voor de beslissende pass maken hem van grote waarde voor de Rotterdammers. Yegoian zoekt voortdurend naar oplossingen in de aanval en weet met zijn passing medespelers regelmatig in kansrijke posities te brengen. Zijn productiviteit is dan ook een belangrijke reden voor de sterke start van Excelsior. .

🅰️ Van Gassel met de assist

😮‍💨 Yegoian met een fraaie afronding pic.twitter.com/YEQHtH5VEH — ESPN NL (@ESPNnl) September 5, 2026

Luciano Valente - Feyenoord

De middenvelder is een belangrijke creatieve kracht bij Feyenoord. Valente, die de laatste weken ook als linksbuiten uit de voeten komt, zoekt voortdurend naar de ruimte tussen de linies en weet met zijn techniek en passing aanvallers in stelling te brengen. Tegen FC Utrecht bekroonde hij zijn sterke optreden bovendien met een doelpunt. Valente combineert daarmee creativiteit met rendement en heeft een belangrijk aandeel in de aanvallende impulsen van de Rotterdammers met vier goals en een assist

Aanvoerder Luciano Valente slaat meteen toe in de Rotterdamse derby 🔥©️#spafey pic.twitter.com/F0V2dYRRIM — ESPN NL (@ESPNnl) August 9, 2026

Julian Brandt - Ajax

De Duitser heeft zich bij Ajax direct laten gelden met vier doelpunten in zeven wedstrijden. Brandt brengt ervaring en creativiteit op het Amsterdamse middenveld en weet zijn technische kwaliteiten steeds vaker te koppelen aan rendement. Met zijn gevoel voor ruimte, passing en vermogen om zelf op te duiken in scoringspositie vormt Brandt een belangrijke aanvallende schakel voor Ajax. Brandt werd deze zomer onverwachts gepresenteerd bij Ajax en laat direct zijn waarde zien.

Julian Brandt opnieuw op fraaie wijze 😮‍💨🇩🇪#ajawil pic.twitter.com/auzXcxB8yO — ESPN NL (@ESPNnl) September 15, 2026

Anis Hadj Moussa - Feyenoord

De Algerijn is uitstekend aan het seizoen begonnen bij Feyenoord. Hadj Moussa staat na de eerste speelrondes al op vijf doelpunten en één assist en is daarmee een van de meest productieve spelers van de competitie. Zijn individuele acties en dreiging vanaf de flank maken hem voortdurend gevaarlijk. Dat Feyenoord hem deze zomer zag vertrekken naar Al-Ittihad leek even werkelijkheid te worden, maar de transfer ging uiteindelijk niet door. Hadj Moussa bleef in Rotterdam en betaalt dat vertrouwen voorlopig terug met zijn rendement op het veld.

Twee identieke goals van Anis Hadj Moussa 😳 pic.twitter.com/pWN712NOvs — ESPN NL (@ESPNnl) September 21, 2026

Artem Stepanov - FC Utrecht

Waar FC Utrecht een dramatische start van het seizoen kent, weet Artem Stepanov zich persoonlijk uitstekend te manifesteren. De Oekraïense spits heeft al vijf doelpunten gemaakt en is daarmee een van de weinige lichtpunten in de Domstad. Stepanov toont zich bijzonder koelbloedig voor het doel en weet zijn kansen effectief af te maken. Zijn scoringsdrift houdt Utrecht vooralsnog enigszins op de been.

Artem Stepanov: Young, Wild & Scoring 🎯 pic.twitter.com/YRqfHMxx2l — FC Utrecht (@fcutrecht) September 16, 2026

Søren Tengstedt – Go Ahead Eagles

Met vijf treffers en twee assists is Søren Tengstedt direct betrokken bij zeven doelpunten van Go Ahead Eagles. De Deense aanvaller zorgt voor veel dreiging in en rond het strafschopgebied en combineert zijn scorend vermogen met een belangrijke rol in de aanval. Zijn rendement geeft de Deventenaren een extra wapen en maakt hem een van de bepalende spelers in de eerste speelrondes.