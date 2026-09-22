Dick Advocaat keihard: 'Dan had hij maar z'n best moeten doen'

Dick Advocaat zegt er niet mee te zitten dat hij bij Curaçao geen beroep meer kan doen op . De 24-jarige aanvaller heeft bedankt voor de nationale ploeg uit onvrede over zijn geringe speelminuten.

Hansen, die op dit moment door Middlesbrough wordt verhuurd aan het Turkse Gaziantep FK, maakte afgelopen zomer deel uit van de WK-selectie van Curaçao. De oud-speler van N.E.C. stond op het eindtoernooi in de basis in het eerste pouleduel, waarin Duitsland met 7-1 te sterk was. Advocaat haalde Hansen in de rust van dat duel al naar de kant en deed in het verdere verloop van het toernooi geen beroep meer op de aanvaller.

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Anderhalve week geleden werd duidelijk dat Hansen voorlopig niet meer voor Curaçao wil uitkomen. Transferjournalist Mounir Boualin onthulde destijds dat de zevenvoudig international heeft bedankt voor de nationale ploeg en pas over een terugkeer zou willen nadenken als Advocaat weg is. De 78-jarige coach verlengde juist recent zijn contract en ligt nu tot medio 2027 vast bij de Curaçaose voetbalbond.

Advocaat blijkt niet erg onder de indruk van het wegvallen van Hansen. "Dan moet je weggaan, want zo werkt dat in de voetballerij", wordt de ervaren coach geciteerd door de NOS. "Hij vond waarschijnlijk dat hij meer had moeten spelen, dan had hij maar z'n best moeten doen. Het is zijn beslissing, dus daar heb ik niet zoveel moeite mee", aldus Advocaat.

Programma Curaçao

Het Curaçao van Advocaat speelt deze interlandperiode vier wedstrijden, te beginnen op vrijdag 25 september (4.00 uur 's nachts Nederlandse tijd), met een uitwedstrijd tegen Costa Rica in het kader van de CONCACAF Nations League. In datzelfde toernooi volgen daarna wedstrijden tegen Nicaragua (thuis, maandag 28 september) en een tweeluik met Trinidad en Tobago (thuis op vrijdag 2 oktober, uit op maandag 5 oktober). Via het toernooi om de Nations League hoopt Curaçao zich te plaatsen voor de Gold Cup van 2027. Kwalificatie is een feit bij het bereiken van de halve finales.