Fred Rutten heeft een zware periode achter de rug. In maart werd hij door het afhaken van Dick Advocaat aangesteld als bondscoach van Curaçao, maar uiteindelijk keerde Advocaat toch terug en ging het WK voorbij aan Rutten. Maandagavond blikt hij bij Rondo terug op de turbulente maanden.

Rutten krijgt van presentator Wytse van der Goot de vraag hoe hij de periode heeft beleefd. "Verplaats je een beetje in mij. Ik heb gewoon even een rotperiode gehad en ook het WK is voor mij niet goed afgelopen. Dat is heel vervelend geweest. Eigenlijk praat ik daar liever niet meer over, omdat het is geweest", zegt Rutten.

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“Maar ik kan wel een voorbeeld geven. Op dit soort momenten vind ik het altijd het moeilijkst. Als je kleinkind er is, je voor de tv zit en je kleinkind zegt: ‘Opa, jij zou daar toch heen gaan?’ Dat doet zeer. Zoveel impact heeft het op mij gemaakt.”

Rutten zegt niet precies te weten 'wat voor spel er is gespeeld'. “Kijk, ik weet natuurlijk wel het een en ander, maar liever praat ik daar niet over. Als ik daarover ga praten, dan moet ik mensen beschadigen. Er is al heel veel over gesproken en heel veel over gezegd. Ik wil het daarbij laten.”

Rutten erkent dat hij geraakt is. “Vooral als mens. Als een moreel kompas verdwenen is, dan wordt het lastig te leven.” Perschef Kees Jansma verklaarde zich solidair en noemde de gang van zaken 'onrechtmatig en onaanvaardbaar'. "Die bewoordingen komen helemaal overeen met hoe ik mij heb gevoeld. Kees heeft het ook zo gevoeld.” Rutten vertelt dat hij vertrok nadat hij 'zijn conclusies trok', waarmee hij de indruk wekt dat hij niet door iemand anders is weggestuurd.