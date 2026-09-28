Curaçao boekt tweede grootste zege ooit onder Advocaat na monsterscore

Curaçao heeft bondscoach Dick Advocaat in de nacht van zondag op maandag een prachtig verjaardagscadeau bezorgd. De eilandbewoners walsten in de CONCACAF Nations League met liefst 6-1 over Nicaragua heen.

Advocaat vierde tijdens het groepsduel in Willemstad zijn 79e verjaardag en zag zijn elftal al voor het rustsignaal volledig weglopen bij de nummer 132 van de FIFA-ranglijst. Door de ruime zege gaat Curaçao met de maximale score aan de leiding in Groep A van League A.

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Binnen veertig minuten spelen lag de bal al vijf keer in het net van Nicaragua. Livano Comenencia opende het bal al na zes minuten, waarna Curaçao het gaspedaal helemaal intrapte en de tegenstander van de mat veegde.

Kenji Gorré kroonde zich met twee doelpunten tot een van de grote uitblinkers en bevestigde daarmee zijn uitstekende vorm bij de nationale ploeg. Ook de ervaren krachten drukten hun stempel op de wedstrijd: Juninho Bacuna maakte er na 27 minuten 4-0 van, terwijl zijn oudere broer en captain Leandro Bacuna met een intikker eveneens op het scorebord kwam. Tussendoor deed Jaimie Ciorciari nog wat terug namens Nicaragua.

Het slotakkoord van de feestavond kwam op naam van invaller Jurgen Locadia. De aanvaller verving Paulina en bepaalde vlak voor tijd de eindstand op 6-1.

Dankzij de klinkende monsterzege gaat de ploeg van de jarige Advocaat fier aan kop in Groep A van de Nations League. Met de volle buit van zes punten uit twee ontmoetingen en een imposant doelsaldo van tien voor en vier tegen, na de eerdere zwaarbevochten 3-4 overwinning op Costa Rica, staat Curaçao er uitstekend voor. De 6-1 is tevens de tweede grootste overwinning van Curaçao onder Advocaat. De grootste zege werd behaald tegen Bermuda, op 13 november 2025. Toen werd het 0-7.