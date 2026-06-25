Sprookje van Dick Advocaat zit erop: Pépé beëindigt WK-avontuur Curaçao

Het onvergetelijke WK-sprookje van Curaçao zit erop. De ploeg van Dick Advocaat begon met uitzicht op plaatsing aan de beslissende groepswedstrijd tegen Ivoorkust, maar ging uiteindelijk met 0-2 onderuit. Door twee doelpunten van Nicolas Pépé kwam het Caribische eiland tekort, ondanks een degelijke eerste helft waarin het zich lang staande hield.

De wedstrijd begon voor Curaçao echter op de slechtst denkbare manier. Na balverlies achterin kon Ivoorkust snel toeslaan, waarbij Joshua Brenet in de problemen werd gebracht door Juriën Gaari. Nicolas Pépé profiteerde direct en zette de Ivorianen al vroeg op voorsprong.

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Daarna herstelde Curaçao zich en bleef het compact spelen. De ploeg van Advocaat liet de balfase grotendeels aan Ivoorkust, maar probeerde via snelle uitbraken gevaar te stichten. Tahith Chong was daarbij het meest dreigend en testte meerdere keren het doel van de tegenstander. De grootste kans op de gelijkmaker kwam van Leandro Bacuna, die zich knap door de defensie worstelde maar zijn inzet in het zijnet zag eindigen. Ondanks het veldoverwicht van Ivoorkust gaf Curaçao in die fase weinig grote kansen weg en ging het met een 0-1-achterstand rusten.

Ook na de pauze bleef het spelbeeld grotendeels in evenwicht. Ivoorkust bleef wel dreigend, met onder meer een schot van Franck Kessié dat via een Curaçaose speler maar net naast het doel van Eloy Room verdween. Aan de andere kant liet Sherel Floranus zich nog zien met een afstandsschot dat rakelings over ging, waarmee Curaçao even hoop hield op een ommekeer.

Met nog een halfuur te spelen greep Dick Advocaat in met een aanvallende wissel, maar vrijwel direct daarna viel de beslissing. Nicolas Pépé sloeg opnieuw toe en maakte zijn tweede van de avond. Op aangeven van Ibrahim Sangaré bleef hij koel oog in oog met Room en schoof hij de 0-2 binnen, waarmee het duel definitief beslist was.

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Ecuador houdt Duitsland knap in bedwang en wint duel om WK-overleving

In dezelfde groep leverde het duel tussen Duitsland en Ecuador een spectaculair begin op. Leroy Sané bracht de Duitsers al vroeg op voorsprong, al ging daar een discutabel moment aan vooraf waarbij Pavlovic zijn tegenstander met een hoog been raakte. De scheidsrechter liet doorspelen, waarna de openingstreffer werd goedgekeurd.

Ecuador liet zich echter niet van de wijs brengen en kwam snel langszij via een afstandsschot van Nilson Angulo, dat achter Manuel Neuer binnenviel. In de restant van de eerste helft had Ecuador zelfs het betere van het spel, al kreeg Jamal Musiala nog een grote kans op de 1-2. De ploegen gingen uiteindelijk met 1-1 rusten.

Na de pauze leek Duitsland opnieuw op voorsprong te komen via een strafschop, maar die werd na ingrijpen van de scheidsrechter teruggedraaid vanwege een overtreding van Sané in de aanval voorafgaand aan het moment. Ecuador kreeg daarna de beste kansen, met een misser van Gonzalo Plata na een fout van Neuer.

Niet veel later sloeg Ecuador alsnog toe. Uit een corner viel de bal voor de voeten van Plata, die hard en overtuigend binnenschoot: 2-1. In de slotfase gaf Ecuador die voorsprong niet meer weg en boekte het een cruciale overwinning op Duitsland, waardoor het zich met grote waarschijnlijkheid plaatst voor de volgende ronde als een van de beste nummers drie.