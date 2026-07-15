Advocaat zet deur op een kier voor langer verblijf bij Curaçao

Dick Advocaat sluit een langer verblijf als bondscoach van Curaçao niet uit. De 78-jarige oefenmeester leek op het wereldkampioenschap in Noord-Amerika zijn laatste wedstrijden in het betaald voetbal te hebben gecoacht, maar houdt de deur voor een langer dienstverband toch op een kier. "Ik zeg niet bij voorbaat nee", vertelde de keuzeheer vandaag.

De voetbalbond van Curaçao is van plan om in de loop van augustus te communiceren wie er de komende periode voor de groep staat. Zelf wil de Hagenaar ook nog geen definitieve beslissing nemen over zijn toekomst. "Daar heb ik toch nog wat meer tijd voor nodig", gaf hij aan in een interview met het platform Curacao.nu. De passie voor het trainersvak is bij de oudste bondscoach ooit op een eindtoernooi in ieder geval nog altijd volop aanwezig. "Aan die prikkel ontbreekt het niet", legde hij uit. "Je merkt dat je nu ook wel met het WK, dat je alles wilt zien. En zo ben je ook nog steeds bezig met je eigen elftal", voegde Advocaat daaraan toe.

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Gilbert Martina, de voorzitter van de Curaçaose voetbalbond, loopt nog niet vooruit op de naderende beslissing. Op de vraag of er een reële kans is dat de huidige bondscoach aanblijft, wilde hij geen bevestigend of ontkennend antwoord geven. "Het aanstellen of ontslag van een bondscoach is een bestuursaangelegenheid die middels een formeel bestuursbesluit moet geschieden", verklaarde Martina. Daarbij benadrukte de preses dat de huidige verbintenis van de trainer aan het einde van deze maand afloopt.

Het nationale elftal van Curaçao schreef eerder deze zomer geschiedenis door als kleinste land ooit deel te nemen aan een het WK. De ploeg begon de groepsfase met een ruime nederlaag tegen Duitsland (1-7). Daarna pakte de eilandstaat tegen Ecuador (0-0) het allereerste punt in de historie van het land, waarna de laatste wedstrijd tegen Ivoorkust met 0-2 verloren ging.