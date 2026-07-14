Ajax - VfL Bochum op tv: zo kijk je woensdag gratis naar dit oefenduel

Ajax speelt woensdag 15 juli de derde oefenwedstrijd van het nieuwe seizoen. De formatie van de Spaanse hoofdtrainer Míchel treft het Duitse VfL Bochum. Hoe laat begint deze oefenwedstrijd en wordt het duel live uitgezonden? In dit artikel zet FCUpdate alles wat je moet weten op een rijtje.

Hoe laat begint Ajax - VfL Bochum?

De derde oefenwedstrijd van Ajax begint woensdag om 17.00 uur. De wedstrijd wordt gespeeld op het Sportcomplex De Toekomst in Amsterdam.

Wordt Ajax - VfL Bochum live uitgezonden?

De wedstrijd van Ajax tegen de Duitse club uit de Tweede Bundesliga wordt live uitgezonden. Het duel is niet op televisie te volgen, maar via de officiële kanalen van Ajax. In de Ajax App, de website (www.ajax.nl) én op het YouTube-kanaal van de Amsterdammers is het duel te volgen. De uitzending begint om 17.00 uur.

En in het buitenland?

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Voor wie met vakantie is of om welke andere reden dan ook buiten Nederland verblijft is Ajax - VfL Bochum óók op via bovenstaande kanalen live te volgen, met uitzondering van deze vijf landen: Griekenland, Cyprus, Brazilië, Rusland en Egypte.

Hoe ziet het resterende oefenprogramma van Ajax eruit?

Het oefenschema van Ajax deze voorbereiding ziet er als volgt uit. Na het duel met het Duitse VfL Bochum wacht een clash tegen Olympiakos.

04 juli, 17.00 uur: Ajax Panathinaikos (1-3)

10 juli, 18.00 uur: Ajax - AEK Larnaca (1-0)

15 juli, 17.00 uur: Ajax - VfL Bochum

18 juli, 15.30 uur: Ajax - Olympiakos

26 juli, 14.00 uur: Ajax - Burnley

2 augustus, 14.30 uur: Ajax - FC Volendam