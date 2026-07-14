Rob Dieperink was voor Borculo veel meer dan een topscheidsrechter

Rob Dieperink verwierf landelijke bekendheid als scheidsrechter. Hij reisde als arbiter de hele wereld over en maakte grote internationale eindtoernooien mee. Maar in Borculo en omgeving kenden veel mensen hem niet zozeer als arbiter. Daar was hij vooral de man die zich altijd inzette voor zijn eigen gemeenschap.

Die maatschappelijke betrokkenheid liep als een rode draad door zijn leven. Als gebiedsregisseur bij de gemeente Berkelland was Dieperink de verbindende schakel tussen inwoners, verenigingen en de gemeente. Hij hielp bewonersinitiatieven in de dorpen Ruurlo en Beltrum op weg, dacht mee over projecten die de leefbaarheid moesten versterken en bracht mensen met elkaar in contact. Ook buiten zijn werk zette hij zich met veel toewijding in voor de regio Achterhoek, en in het bijzonder Borculo.

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Zo kroop Dieperink jarenlang in de rol van de goedheiligman tijdens Sint Nicolaasstad Borculo. Hij was niet alleen de man met de grote mijter en de staf, maar maakte ook deel uit van het bestuur van Stichting Nicolaas Stad. Een rol die hij met veel toewijding vervulde. Voor die inzet werd hij eind 2024, tijdens de Nationale Vrijwilligersdag, samen met twee medeorganisatoren in het zonnetje gezet.

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Sander Klugt maakte de afgelopen jaren verschillende kostuums, mijters en andere kledingstukken voor Dieperink. Op Facebook blikt hij emotioneel terug op zijn overlijden en spreekt hij vol lof over de manier waarop Dieperink zich heeft ingezet voor Borculo. "Rob straalde uit waar het sinterklaasfeest om draait: warmte, traditie en het bezorgen van onvergetelijke herinneringen aan kinderen. Dat deed hij met ontzettend veel passie. Rob was een ontzettend hartelijke man met een groot hart voor zijn passies."

Zijn betrokkenheid bij Borculo beperkte zich niet tot de sinterklaastijd. Ook bij andere evenementen en verenigingen zette Dieperink zich met veel toewijding in voor de gemeenschap. Zo was hij onder meer betrokken bij het Septemberfeest, het jaarlijkse volksfeest van Borculo.

Het was tekenend voor Dieperink, die zich volgens velen nooit te groot voelde om in Borculo een grote bijdrage te leveren aan de gemeenschap.

Vrijwilliger van het Jaar

Ook binnen het verenigingsleven was Dieperink een bekend gezicht. Hij begon ooit als keeper bij vv Reünie, maar bleef de Borculose amateurclub altijd trouw. Zo'n dertig jaar was hij lid van de vereniging, waar hij niet alleen als scheidsrechter en spreker terugkeerde, maar zich ook als vrijwilliger inzette. Al op zeventienjarige leeftijd werd hij, in 2006, door vv Reünie uitgeroepen tot Vrijwilliger van het Jaar.

VV Reünie is verslagen door het nieuws: "Het is nauwelijks te bevatten dat we afscheid moeten nemen. Rob was jarenlang lid van v.v. Reünie en heeft zich in die periode op verschillende manieren ingezet voor onze club. Wie Rob kende, wist dat hij alles met volle overtuiging deed. Als hij ergens voor ging, dan deed hij dat met passie, enthousiasme en een groot hart voor het voetbal. Binnen onze vereniging zullen we hem herinneren als een betrokken, gedreven en behulpzaam verenigingsmens. Iemand die altijd klaarstond, graag een bijdrage leverde en met zijn enthousiasme anderen wist mee te nemen. Dat maakt zijn overlijden des te moeilijk te bevatten."

Ook bij de andere voetbalvereniging uit Borculo, vv DEO, was Dieperink geliefd. Op sociale media roemt de vereniging de Borculoër om alles wat hij voor de stad betekende. "Met jouw inzet als scheidsrechter uit Borculo heb je onze stad op vele manieren op de kaart gezet. Je inspireerde jonge scheidsrechters een paar jaar geleden met je inleiding bij DEO, floot met passie menig wedstrijd en zette je zelfs als Sinterklaas altijd voor de volle 100 procent in. Bedankt voor alles wat je voor zoveel mensen hebt betekend", schrijft de club.

Ronald Hurkens, die in het verleden samen met Dieperink werkte in snackbar 't Vierspan, spreekt tegenover Tubantia van een groot verlies: "Hij probeerde altijd iets terug te doen voor de mensen. Dit is echt een groot gemis voor Borculo."

Dieperink overleed maandagochtend op 38-jarige leeftijd in zijn woning aan de Korte Molenstraat. Met zijn overlijden verliest Borculo een zeer betrokken inwoner.