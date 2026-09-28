Roberto Carlos doet schokkende onthulling: 'Ik ben 99% kwijtgeraakt'

Roberto Carlos is vrijwel het volledige vermogen dat hij als voetballer heeft verdiend kwijtgeraakt. Dat onthult de wereldkampioen van Brazilië, die een groot deel van zijn loopbaan bij Real Madrid speelde, op een voetbaltop in Portugal.

De inmiddels 53-jarige Roberto Carlos speelde in Europa voor achtereenvolgens Internazionele (1995/96), Real (1996-2007), Fenerbahçe (2007-2010) en het Russische FK Anzhi Makhachkala (2011-2012). In 1992 debuteerde hij als international voor Brazilië, waarmee hij in 2002 op het WK in Japan en Zuid-Korea de wereldtitel in de wacht sleepte. Uiteindelijk zou hij pas na WK van 2006, na 127 interlands afzwaaien. De linksback werd vooral beroemd vanwege de sensationele 'ventieltrap', waarmee hij in 1997 scoorde tegen Frankrijk.

Artikel gaat verder onder video

Na zijn loopbaan is Roberto Carlos financieel in grote nood geraakt, vertelt hij openhartig. "Ik heb problemen gehad met mensen die mijn bankrekening hebben leeggehaald", wordt de Braziliaan geciteerd door La Gazzetta dello Sport. "Door mijn zaakwaarnemers en familieproblemen ben ik 99 procent van al mijn verdiensten als voetballer verloren", zegt Carlos. De roze sportkrant schrijft dat de speler naar schatting een vermogen van meer 160 miljoen euro bij elkaar heeft gespeeld, waar dus vrijwel niets meer van over is gebleven.

Zijn zaakwaarnemer is de grootste boosdoener geweest, zegt Carlos. "Met hem had ik een serieus probleem. Donderdag ging ik om middernacht naar bed en op vrijdag ontving ik een stapel documenten waar ik niets vanaf wist. Op dat moment realiseerde ik dat ik mijn hele geschiedenis kwijt was", aldus de oud-voetballer. Carlos wil met zijn verhaal vooral een waarschuwing geven aan de nieuwe generatie: "Ik heb fouten gemaakt, daarom vraag ik jongere spelers om niet hetzelfde te doen."