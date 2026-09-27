Mexx Meerdink kan het nauwelijks bevatten: 'Wat hier gebeurt...'

beleefde zondagavond een avond die hij niet snel zal vergeten. De spits van AZ maakte tegen Servië zijn eerste twee doelpunten voor het Nederlands elftal en bezorgde Oranje daarmee een belangrijke overwinning.

Na afloop had Meerdink moeite om onder woorden te brengen wat hem allemaal overkwam. "Ik weet ook nog niet wat ik eigenlijk moet zeggen, maar ja, ik ben heel, heel blij. Een jongensdroom. Wat hier gebeurt, is gewoon supermooi", zegt de aanvalsleider in gesprek met verslaggever Jeroen Stekelenburg van de NOS.

Meerdink vertelt over penaltymoment

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De aanvaller scoorde uit een strafschop. Dat hij hem nam als kersvers international, was enigzins verrassend. Er waren van tevoren duidelijke afspraken over gemaakt: "Cody stond op één en ik op twee. Cody ging eraf en toen kreeg ik een penalty. Toen keek ik even rond en dacht ik: hé, ik pak hem. Ik pak mijn rust en ik denk dat ik hem goed binnenschiet", zegt hij. Van spanning had Meerdink naar eigen zeggen weinig last. "Heerlijk. Als spits leef je op goals en dit is een grote kans om een goal te maken, dus ja, dan moet je je rust creëren en binnenschieten."

'Ik dacht: gebeurt er allemaal eigenlijk?'

Ook zijn tweede treffer maakte grote indruk op de spits. Meerdink zag zijn droomweek daarmee alleen maar groter worden: "Ik denk dat ik nog steeds in een droom zit. Het is gewoon fantastisch, het gaat allemaal heel snel. Met die tweede goal dacht ik: gebeurt er allemaal eigenlijk."

Meerdink wil ondertussen vooral rustig blijven. "Er zijn nog genoeg andere goede spitsen, dus ik moet gewoon gefocust blijven, elke dag hard trainen en dan gaat het goedkomen."