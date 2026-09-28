Xavi ziet groot verbeterpunt bij Oranje: 'We moeten...'

Xavi Hernández had vooraf al rekening gehouden met een lastige avond voor het Nederlands elftal in Belgrado. Servië probeerde de ruimtes klein te houden en dat zorgde ervoor dat Oranje lange tijd moeite had om tot grote kansen te komen. De Spaanse bondscoach ziet een duidelijk verbeterpunt voor zijn ploeg.

"Het was lastig, maar er is wel goed gestreden", blikt Xavi terug bij Ziggo Sport. "We maakten het veld goed groot met Summerville, Van Bommel en in de beginfase Gakpo. We moeten de momenten waarop de ruimtes aangevallen moeten worden beter herkennen", legt Xavi uit.

Xavi legt uit wat hij bedoelt

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De Spaanse bondscoach ging vervolgens dieper in op de manier waarop Oranje de ruimtes volgens hem beter kan benutten. Daarbij draait het volgens Xavi niet alleen om de loopacties zelf, maar vooral om het juiste moment. "Allereerst moeten verschillende zones in het veld goed ingevuld worden. Vervolgens gaat het om het timen van loopacties."

Xavi geeft vervolgens een concreet voorbeeld van wanneer een aanvaller volgens hem moet vertrekken. "Als de speler die de bal heeft tijd en ruimte heeft en zijn blik naar voren richt, dát is het moment om de ruimtes aan te vallen."

Na rust zag de bondscoach al wat verbetering. "Na de rust ging dat beter en creëerden we ook meer." Ondanks het verbeterpunt hield Xavi een positief gevoel over aan de overwinning. "We hebben tijd nodig, maar ik ben wel tevreden over vanavond. We moeten nog beter gaan spelen."