Opstelling PSV: Bosz passeert uitblinker tegen FC Twente

Peter Bosz verwijst Sven Mijnans zondagmiddag direct naar de reservebank voor de uitwedstrijd tegen FC Twente. De trainer van PSV geeft in De Grolsch Veste de voorkeur aan Ricardo Pepi, waardoor de gelegenheidsspits ondanks zijn hattrick van vorige week tegen Sparta Rotterdam weer genoegen moet nemen met een reserverol.

De koploper van de Eredivisie trapt om 14:30 uur af in Enschede. Ten opzichte van de ruime overwinning op Sparta sleutelt Bosz amper aan zijn basisopstelling, al springt de verandering voorin meteen in het oog. Pepi mag als echte nummer negen weer vanaf het begin opdraven, terwijl Mijnans na zijn doelpuntenfestijn tegen zijn voormalige werkgever toekijkt vanaf de kant.

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Onder de lat behoudt Matej Kovar het vertrouwen van Bosz in Enschede. De Tsjechische doelman ging vorig weekend nog niet helemaal vrijuit bij het vroege tegendoelpunt tegen Sparta, maar die aarzeling heeft voor de oefenmeester geen gevolgen voor de bezetting van het doel.

Aan de defensie voor Kovar verandert evenmin iets. Sergiño Dest en Mauro Júnior bestrijken respectievelijk de rechtsback- en linksbackpositie, terwijl Lutsharel Geertruida en Armando Obispo wederom het centrale verdedigingsduo vormen. Daarmee kiest Bosz tegen de nummer vijf van de ranglijst voor dezelfde defensieve krachten.

Op het middenveld van de Eindhovenaren vormen Paul Wanner en Kodai Sano het controlerende blok. Voor hen moet Guus Til als meest aanvallende middenvelder zorgen voor aansluiting en diepgang richting het vijandelijke strafschopgebied.

Aan de zijkanten van de aanval keren Ivan Perisic en Ruben van Bommel terug bij de eerste elf. Perisic start vanaf de rechterflank, terwijl Van Bommel vanaf links voor gevaar moet zorgen ter ondersteuning van Pepi.

Bij FC Twente voert Wout Weghorst de aanval aan om het de PSV-verdediging lastig te maken. Trainer John van den Brom zet Lars Unnerstall onder de lat, geassisteerd door een achterhoede met Bart van Rooij, Robin Pröpper, Ruud Nijstad en Max Bruns. Het Enschedese middenveld bestaat uit Ramiz Zerrouki, Daouda Weidmann en Younes Taha, terwijl Filip Thorvaldsen en Sondre Ørjasaeter vanaf de flanken voor de aanvoer moeten zorgen.