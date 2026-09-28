Eén analist pakt Joey Veerman hard aan na terugkeer in Oranje: ‘Stop nou…’

Willem van Hanegem is absoluut niet te spreken over de terugkeer van in het Nederlands elftal. De door Ronald Koeman verbannen middenvelder is onder Xavi Hernández terug en lijkt zijn kans aardig aan te grijpen, maar De Kromme is nog allesbehalve gecharmeerd van de Volendammer.

Het verhaal van Veerman is bekend. Na een dramatisch EK 2024 weigerde Koeman om hem nog één keer op te roepen voor het Nederlands elftal, terwijl de middenvelder zich wekelijks bewees in de Eredivisie en regelmatig in Europese competities. Nieuwe bondscoach Xavi heeft wél plek voor de middenvelder van Borussia Dortmund in zijn Oranje-selectie.

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Veerman kwam na ongeveer een uur in het veld tegen Duitsland en speelde gisteren (zondag) vanaf de aftrap mee tegen Servië. De controleur maakte daarin een aardige indruk en werd door NOS-analist Rafael van der Vaart zelfs ‘een echte Xavi-speler’ genoemd. Van Hanegem is minder enthousiast.

“Stop nou met meteen doen alsof hij nu wél het verschil gaat maken”, schrijft hij in zijn column voor het Algemeen Dagblad. “Ik zie Veerman toch ook gewoon simpele ballen inleveren? En wat mij ook opvalt: hij ziet vaak helemaal niet waar zijn tegenstanders opduiken, wanneer hij tijd heeft en wanneer juist niet”, vervolgt hij kritisch.

Ook Ryan Gravenberch komt niet lekker uit de column. “Hij is een merkwaardige speler. Een enorm talent bij Ajax, daarna een paar jaar niet gezien, een geweldig seizoen bij Liverpool en nu weer zoekende. En Joey Veerman speelt weleens een medespeler aan, ja. Mag het?”, aldus De Kromme.