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Joey Veerman zag geïnteresseerde club afhaken: ‘Ging om verschillende redenen niet door’

25 september 2026, 06:25   Bijgewerkt: 07:25
Joey Veerman heeft duidelijke boodschap: Nee. Dit heeft geen enkele zin!'
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Luuk van Grinsven | Redacteur
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Voor Joey Veerman is het nog altijd een klein raadsel waarom hij zo lang heeft moeten wachten op een transfer naar het buitenland, zo valt op te maken uit zijn interview met het Algemeen Dagblad. Er was overigens wel sprake van interesse van diverse clubs.

Door het vertrek van Ronald Koeman is Veerman weer welkom in Zeist. De oud-bondscoach van het Nederlands elftal negeerde de middenvelder structureel, maar Xavi Hernández selecteert de geboren Volendammer direct. Veerman wil niet naar het verleden kijken.

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“Ik heb deze zomer een mooie transfer gemaakt en ben basisspeler bij een topclub in de Bundesliga, dus zó word ik nu gezien. En daarom wil ik niet meer terugkijken op wat hiervoor is gebeurd. Dat heeft geen enkele zin. Het brengt me niks. Laat het over de toekomst gaan”, zegt hij bij het AD.

Transfer ging niet door

Tijdens de lange interlandperiode gaat Veerman een kans krijgen om zich te bewijzen als nummer zes, net als Teun Koopmeiners. Het Algemeen Dagblad vergelijkt de situatie van hem en Veerman en benoemt dat Koopmeiners al jaren geleden de stap naar het buitenland maakte.

“Inderdaad, je zou wel denken: na twee kampioenschappen en na 25 goals en assists per seizoen kun je als middenvelder een stap maken. Bij mij liep dat echter anders”, aldus Veerman over het lang uitblijven van een stap naar het buitenland.

Volgens de middenvelder was er wel degelijk sprake van interesse: “Er kwam weleens wat voorbij, maar om verschillende redenen ging dat dan niet door. Bij Dortmund wist ik gelijk: dit is het. Hier hoef ik niet over na te denken. Dit is de uitdaging die ik zoek", sluit de speler, die momenteel onder contract staat bij Borussia Dortmund, af.

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Joey Veerman

Joey Veerman
Borussia Dortmund
Team: Dortmund
Leeftijd: 27 jaar (19 nov. 1998)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Dortmund
4
0
2026/2027
PSV
1
0
2025/2026
PSV
30
8
2024/2025
PSV
27
1

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Stand Bundesliga 2026/2027

Bundesliga
GS
DS
PT
1
Dortmund
4
7
12
2
FC Bayern
4
12
10
3
Freiburg
4
9
10
4
Augsburg
4
5
7
5
Bayer 04
4
5
7

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