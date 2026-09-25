Nog meer slecht nieuws voor Infantino? 'Topcompetities komen vandaag met statement'

Vier Europese topcompetities zullen morgen (vrijdag) met een gezamenlijk statement over de FIFA en voorzitter Gianni Infantino naar buiten komen. Dat meldt het Britse Sky Sports News althans.

Het gaat om de Engelse Premier League, de Duitse Bundesliga, de Spaanse LaLiga en de Italiaanse Serie A. Wat er exact in de verklaring staat is nog niet duidelijk, maar volgens de nieuszender staat wel vast dat de vier competities zullen aandringen op hervormingen binnen de FIFA en mogelijk ook het vertrek van Infantino zullen bepleiten.

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"Deze competities zijn overduidelijk niet blij met Infantino, om dezelfde reden waarom veel mensen binnen het voetbal niet blij met hem zijn", klinkt het bij de Sky, verwijzend naar de plannen van de Zwitser om een deel van de WK-rechten te verkopen aan particuliere investeerders om zo miljarden aan extra inkomsten te genereren.

Daarnaast hebben de competities nog een flink aantal andere problemen met de FIFA en haar geplaagde voorzitter, aldus de zender. "Ze bijvoorbeeld zijn ook erg boos dat ze voor hun gevoel door Infantino compleet buitenspel zijn gezet bij de manier waarop de internationale wedstrijdkalender wordt bepaald. Daar willen ze meer inspraak over hebben. Bijvoorbeeld over het WK voor clubteams, zij vinden dat dat toernooi niet uitgebreid had moeten worden", klinkt het.