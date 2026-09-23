Sylvie Meis verrast Rafael van der Vaart: 'Ik ben heel benieuwd...'

Sylvie Meis heeft Rafael van der Vaart verrast tijdens een podcast van BILD. De ex-vrouw van Van der Vaart had een vraag ingesproken, die de oud-middenvelder vervolgens moest beantwoorden.

Van der Vaart was te gast in een podcast van BILD om vooruit te blikken op het duel tussen Nederland en Duitsland. Ook andere onderwerpen kwamen aan bod, waaronder zijn privéleven. Vervolgens werd er een audiofragment afgespeeld in de podcast. Daarin was Sylvie Meis in het Duits te horen met een vraag voor haar ex-man.

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"Hey Rafael", begint Meis. "Wanneer was je het meest trots op onze zoon Damián? Daar ben ik heel benieuwd naar. Lieve groeten", zegt ze. Van der Vaart reageert vervolgens: "Ik ben altijd trots. Er zijn zo veel momenten", zegt de oud-voetballer, die uiteindelijk een heel ander moment aanwijst waarop hij het meest trots is.

"Ik denk de situatie met Sylvie, hoe hij daarmee is omgegaan. En de manier waarop hij nu met Estavana omgaat, maakt me trots. Hoe we het allemaal samen voor elkaar hebben gekregen. De manier waarop hij met zijn moeder omgaat, hoe hij met zijn zus omgaat, met Estavana, alles... Het is echt ongelooflijk mooi. Eigenlijk is voetbal voor mij dan maar een bijzaak."

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