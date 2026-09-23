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KNVB doet Xavi bizar verzoek: 'Zijn ze gek geworden?'

23 september 2026, 09:28   Bijgewerkt: 09:50
Xavi Nederlands elftal Oranje
Foto: © Imago/realtimes
3 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
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Johan Derksen vindt het ongelofelijk dat KNVB-directeur Marianne van Leeuwen aan Xavi heeft gevraagd of hij het Wilhelmus wil leren. Dat laat de analist op niet mis te verstane wijze weten in het programma Vandaag Inside.

"Ik ga het proberen te leren, ik heb dat Marianne beloofd", zei Xavi maandag op de persconferentie over het Wilhelmus. "Maar ik ben pas begonnen, we gaan het meemaken. Ik ken het verhaal. Marianne heeft het specifiek uitgelegd, maar ik heb tijd nodig."

'Is ze gek geworden?'

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"Is die Marianne van Leeuwen gek geworden?", reageert Derksen dinsdagavond in het programma Vandaag Inside. "Je kan een Spaanse meneer toch niet verplichten om het Wilhelmus te leren? Je gaat als Nederlander in het buitenland toch ook niet het Engelse, Franse of Duitse volkslied staan te zingen? Ik zing het Nederlandse nog niet, laat staan het andere. Wat een onzin."

Wilfred Genee is het met Derksen eens en had het nooit gedaan als hij in de schoenen van Xavi zou staan. "Ik zou gewoon zeggen: sodemieter lekker op." Derksen vindt dat Van Leeuwen met haar verzoek te ver gaat. "Marianne kan dat bij Zeeburgia (oude club werkgever, red.) doen, maar dat doe je toch niet bij de KNVB met een grote voetballer uit het verleden?"

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SWVoetbal
203 Reacties
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SWVoetbal
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Jonge, jonge.... Wat volgens mij gewoon als grappige opmerking is bedoeld, gaat nu (zoals zo vaak) een beetje een eigen leven leiden. En Xavi benadert het óók zogenaamd "serieus". En die bejaarde Snor had weer iets om over los te gaan... En Wilfred Genee had het óók niet gedaan als hij in Xavi's schoenen zou staan... Maar Wilfred moet je sowieso niet/nooit laten zingen... Alhoewel... Als Genee gaat zingen, loopt Derksen weg... óók niet verkeerd... Dan kies ik tóch maar voor een zingende Wilfred... 😂

Fok58
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155 Dagen lid
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Fok58
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Ik vind dat iedereen in Nederland het Wilhelmus moet kennen! Ik heb het op school geleerd en zing het gewoon mee.

flaco
94 Reacties
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432 Likes
flaco
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We leven in een nep-wereld waar alles voor de buhne is. De meeste mensen prikken er gelukkig zo doorheen. Zelfs de Snor. :-)

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

SWVoetbal
203 Reacties
467 Dagen lid
489 Likes
SWVoetbal
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Jonge, jonge.... Wat volgens mij gewoon als grappige opmerking is bedoeld, gaat nu (zoals zo vaak) een beetje een eigen leven leiden. En Xavi benadert het óók zogenaamd "serieus". En die bejaarde Snor had weer iets om over los te gaan... En Wilfred Genee had het óók niet gedaan als hij in Xavi's schoenen zou staan... Maar Wilfred moet je sowieso niet/nooit laten zingen... Alhoewel... Als Genee gaat zingen, loopt Derksen weg... óók niet verkeerd... Dan kies ik tóch maar voor een zingende Wilfred... 😂

Fok58
1 Reactie
155 Dagen lid
0 Likes
Fok58
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  • 0
    + 1
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Ik vind dat iedereen in Nederland het Wilhelmus moet kennen! Ik heb het op school geleerd en zing het gewoon mee.

flaco
94 Reacties
1.055 Dagen lid
432 Likes
flaco
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  • 0
    + 1
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We leven in een nep-wereld waar alles voor de buhne is. De meeste mensen prikken er gelukkig zo doorheen. Zelfs de Snor. :-)

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