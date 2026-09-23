Johan Derksen vindt het ongelofelijk dat KNVB-directeur Marianne van Leeuwen aan Xavi heeft gevraagd of hij het Wilhelmus wil leren. Dat laat de analist op niet mis te verstane wijze weten in het programma Vandaag Inside.

"Ik ga het proberen te leren, ik heb dat Marianne beloofd", zei Xavi maandag op de persconferentie over het Wilhelmus. "Maar ik ben pas begonnen, we gaan het meemaken. Ik ken het verhaal. Marianne heeft het specifiek uitgelegd, maar ik heb tijd nodig."

'Is ze gek geworden?'

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"Is die Marianne van Leeuwen gek geworden?", reageert Derksen dinsdagavond in het programma Vandaag Inside. "Je kan een Spaanse meneer toch niet verplichten om het Wilhelmus te leren? Je gaat als Nederlander in het buitenland toch ook niet het Engelse, Franse of Duitse volkslied staan te zingen? Ik zing het Nederlandse nog niet, laat staan het andere. Wat een onzin."

Wilfred Genee is het met Derksen eens en had het nooit gedaan als hij in de schoenen van Xavi zou staan. "Ik zou gewoon zeggen: sodemieter lekker op." Derksen vindt dat Van Leeuwen met haar verzoek te ver gaat. "Marianne kan dat bij Zeeburgia (oude club werkgever, red.) doen, maar dat doe je toch niet bij de KNVB met een grote voetballer uit het verleden?"