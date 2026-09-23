Johan Derksen vindt het ongelofelijk dat KNVB-directeur Marianne van Leeuwen aan Xavi heeft gevraagd of hij het Wilhelmus wil leren. Dat laat de analist op niet mis te verstane wijze weten in het programma Vandaag Inside.
"Ik ga het proberen te leren, ik heb dat Marianne beloofd", zei Xavi maandag op de persconferentie over het Wilhelmus. "Maar ik ben pas begonnen, we gaan het meemaken. Ik ken het verhaal. Marianne heeft het specifiek uitgelegd, maar ik heb tijd nodig."
"Is die Marianne van Leeuwen gek geworden?", reageert Derksen dinsdagavond in het programma Vandaag Inside. "Je kan een Spaanse meneer toch niet verplichten om het Wilhelmus te leren? Je gaat als Nederlander in het buitenland toch ook niet het Engelse, Franse of Duitse volkslied staan te zingen? Ik zing het Nederlandse nog niet, laat staan het andere. Wat een onzin."
Wilfred Genee is het met Derksen eens en had het nooit gedaan als hij in de schoenen van Xavi zou staan. "Ik zou gewoon zeggen: sodemieter lekker op." Derksen vindt dat Van Leeuwen met haar verzoek te ver gaat. "Marianne kan dat bij Zeeburgia (oude club werkgever, red.) doen, maar dat doe je toch niet bij de KNVB met een grote voetballer uit het verleden?"
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Jonge, jonge.... Wat volgens mij gewoon als grappige opmerking is bedoeld, gaat nu (zoals zo vaak) een beetje een eigen leven leiden. En Xavi benadert het óók zogenaamd "serieus". En die bejaarde Snor had weer iets om over los te gaan... En Wilfred Genee had het óók niet gedaan als hij in Xavi's schoenen zou staan... Maar Wilfred moet je sowieso niet/nooit laten zingen... Alhoewel... Als Genee gaat zingen, loopt Derksen weg... óók niet verkeerd... Dan kies ik tóch maar voor een zingende Wilfred... 😂
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Jonge, jonge.... Wat volgens mij gewoon als grappige opmerking is bedoeld, gaat nu (zoals zo vaak) een beetje een eigen leven leiden. En Xavi benadert het óók zogenaamd "serieus". En die bejaarde Snor had weer iets om over los te gaan... En Wilfred Genee had het óók niet gedaan als hij in Xavi's schoenen zou staan... Maar Wilfred moet je sowieso niet/nooit laten zingen... Alhoewel... Als Genee gaat zingen, loopt Derksen weg... óók niet verkeerd... Dan kies ik tóch maar voor een zingende Wilfred... 😂