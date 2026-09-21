Xavi Hernández is van plan om het Wilhelmus te leren, maar vraagt wel om wat geduld. Op de persconferentie van maandag wordt hij gevraagd naar een zin uit het volkslied diue vanwege zijn Catalaanse achtergrond gevoelig kan liggen: den Koning van Hispanje heb ik altijd geëerd.

Tijdens zijn persconferentie krijgt Xavi de vraag of hij van plan is om het Nederlandse volkslied uit zijn hoofd te leren. “Ja, dat heb ik Marianne van Leeuwen beloofd, maar het is nog vroeg, hè? We zullen zien”, reageert de Spaanse trainer.

Artikel gaat verder onder video

Xavi blijkt al bijgepraat te zijn over het zinnetje waarmee het eerste couplet wordt afgesloten. “Ja, dat weet ik. Ik ken het verhaal. Vooral Marianne heeft het aan me uitgelegd. We zullen zien. Ik heb tijd nodig. Ik heb tijd nodig”, zegt hij lachend.

Xavi kent achtergrond van Wilhelmus

Dat onderwerp heeft bij Xavi een bijzondere lading vanwege zijn Catalaanse achtergrond, al geeft de bondscoach zelf geen enkele aanwijzing dat hij moeite heeft met de bewuste passage. De verhouding tussen Catalonië en de Spaanse monarchie is politiek gevoelig: in een officiële Catalaanse opiniepeiling uit 2025 gaf 71,2 procent van de ondervraagden de voorkeur aan een republiek en 16,8 procent aan een monarchie.

Ook Xavi sprak zich in het verleden nadrukkelijk uit over Catalonië. In 2017 stelde hij dat hij zich niet vóór onafhankelijkheid uitsprak, maar vóór het recht van Catalanen om zelf over hun toekomst te beslissen. Enkele jaren later zei hij juist dat spelen voor het Spaanse nationale elftal voor hem altijd een grote eer was geweest en dat Spanje hem veel had gegeven. Hij stelde dat zijn standpunt over een referendum niet tegen Spanje gericht was.

Ook de tekst van het Wilhelmus heeft een historische betekenis. Met de ‘Koning van Hispanje’ wordt niet de huidige Spaanse koning bedoeld. Het lied is geschreven vanuit het perspectief van Willem van Oranje en verwijst naar zijn verhouding tot de Spaanse koning Filips II in de zestiende eeuw. In het officiële eerste couplet staat: ‘den Koning van Hispanje heb ik altijd geëerd’. Filips II had Willem van Oranje in 1559 nog tot stadhouder benoemd, waarna hun verhouding snel verslechterde.

Xavi geniet van Nederlandse directheid

Los van het Wilhelmus heeft Xavi zijn eerste indrukken van Nederland inmiddels ruimschoots opgedaan. De voormalig trainer van FC Barcelona werkt veel met Nederlandse stafleden en merkt dat de manier van werken hem aanspreekt.

© Imago

“Ik ben hier eigenlijk voortdurend geweest om met mijn staf te werken. Veel mensen uit de staf komen uit Nederland. Ik ben ontzettend blij. Echt heel blij, omdat de mensen hier heel direct en heel eerlijk zijn. Dat is het eigenlijk”, vertelt Xavi.

Die Nederlandse mentaliteit past volgens hem uitstekend bij zijn eigen karakter. “Ik heb dit liever. Echt, dit heeft mijn voorkeur. Het is goed. Ik ben gelukkig en voel me hier op mijn gemak. Ik ben precies op de plek waar ik wil zijn. Dus ja, dit is perfect voor mij.”

Uiteindelijk moet er met Oranje worden gepresteerd. “Nu moeten we gaan strijden en resultaten halen. Het wordt niet makkelijk, maar ik ben er klaar voor.”

Wanneer een andere journalist doorvraagt naar die Nederlandse directheid en eerlijkheid, komt Xavi met een concreet voorbeeld. Vooral de stiptheid is hem al opgevallen. “Jullie zijn heel goed georganiseerd. Als we zeggen dat een vergadering om tien uur begint, dan is het niet twee minuten eerder of twee minuten later. Het is tien uur. Oké, dat is goed”, zegt de bondscoach. “In Spanje zijn we daarin een beetje anders.”

Xavi verwacht dat hij zich zonder problemen aan de Nederlandse werkwijze kan aanpassen, al wil hij binnen Oranje eveneens zijn eigen normen introduceren. “Hier is alles heel goed georganiseerd. Prima, wij zullen ons aanpassen, maar we gaan binnen het team ook regels invoeren. Het is een beetje anders, maar ik voel me ontzettend op mijn gemak bij Nederlandse mensen.”