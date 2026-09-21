Xavi reageert rechtstreeks op uitspraken van Peter Bosz over Guus Til

Bondscoach Xavi Hernández heeft gereageerd op de discussie rond het uitblijven van een telefoontje naar . De PSV-middenvelder moest aanvankelijk via de media vernemen dat hij niet was opgenomen in de eerste Oranje-selectie van de nieuwe bondscoach. Peter Bosz sprak daar vrijdag zijn verbazing over uit. Inmiddels is Til alsnog opgeroepen nadat Justin Kluivert zich met een blessure heeft afgemeld.

Xavi wordt maandag op de persconferentie gevraagd naar zijn beleid rond het bellen van spelers die wel of niet worden geselecteerd. De Spaanse bondscoach benadrukt dat hij daar geen vaste regels voor hanteert. "Het hangt af van de situatie. Vooral als een speler het heel moeilijk heeft, in een slechte stemming is of bijvoorbeeld geblesseerd is. Het hangt af van de situatie. Er zijn geen regels voor."

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Volgens Xavi kan het in bepaalde gevallen wel belangrijk zijn om persoonlijk contact op te nemen met een speler. "Als een speler zich niet goed voelt, denk ik dat het het moment is om hem op zijn minst een bericht te sturen of hem te bellen en te zeggen: 'Hé, we zijn er. We volgen je.' Dat is mijn standpunt."

Bosz verbaasd over uitblijven telefoontje

De uitspraken komen kort nadat Peter Bosz zijn verbazing uitsprak over de manier waarop Til hoorde dat hij buiten de selectie viel. De PSV-trainer vond het opvallend dat de 28-jarige middenvelder, die afgelopen zomer nog met Oranje naar het WK ging, geen persoonlijk telefoontje kreeg. "Voor hem persoonlijk is dat ontzettend jammer. Hij heeft niet eens een belletje gehad. Dat is wel bijzonder, want hij was er op het WK nog bij. Guus moest via de media vernemen dat hij niet bij de selectie zat", zei Bosz.

De PSV-trainer verwees daarbij naar zijn eigen ervaring. Toen hij zelf niet werd geselecteerd voor het Nederlands elftal, kreeg hij naar eigen zeggen wel een telefoontje van bondscoach Dick Advocaat. "Til zit er nu wel bij, dus hij (Bosz, red.) zal blij zijn." Daarmee verwijst Xavi naar de gewijzigde selectie. Nadat Kluivert en Donyell Malen zich hadden afgemeld, besloot de bondscoach Til alsnog bij de groep te halen. Ook AZ-spits Mexx Meerdink werd toegevoegd aan de selectie.

Til blijft nuchter

Til zelf wilde zondag na de nederlaag van PSV tegen FC Twente niet te lang stilstaan bij het uitblijven van zijn eerste oproep onder Xavi. De middenvelder maakte in Enschede wel twee doelpunten en kreeg vervolgens alsnog goed nieuws vanuit Zeist. "Ik heb geen zin daar veel over te zeggen", reageerde Til. "Natuurlijk baal ik ervan, het is het grootste dat ik kan bereiken als voetballer. Misschien moet ik er nog meer in schoppen." Oranje begint donderdag aan de Nations League met een thuiswedstrijd tegen Duitsland.