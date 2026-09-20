Xavi roept plotseling twee extra spelers op bij Oranje

Xavi heeft twee nieuwe spelers toegevoegd aan de selectie van het Nederlands elftal. en melden zich bij Oranje, nadat twee internationals zich dit weekend door blessures hebben moeten afmelden.

Dat maakt de KNVB zondagavond bekend. Donyell Malen en Justin Kluivert hebben zich afgemeld bij het Nederlands elftal vanwege blessures die de twee spelers deze week hebben opgelopen. Xavi heeft met Til en Meerdink twee geschikte vervangers gevonden.

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Til en Meerdink melden zich maandagmiddag, maandag 21 september, samen met de andere 24 opgeroepen spelers in Zeist. Tijdens de komende interlandperiode begint voor het Nederlands elftal de UEFA Nations League. Oranje komt in groep 2 van Nations League A uit tegen Duitsland, Servië en Griekenland. De eerste wedstrijd staat donderdag 24 september op het programma, wanneer Duitsland te gast is in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. Op zondag 27 september neemt het Nederlands elftal het in Belgrado op tegen Servië, waarna op donderdag 1 oktober de uitwedstrijd tegen Griekenland in Thessaloniki volgt. Oranje sluit de interlandperiode drie dagen later af in Eindhoven, waar Servië opnieuw de tegenstander is.

Volledige selectie Oranje

Nathan Aké (Fenerbahçe SK), Ruben van Bommel (PSV), Brian Brobbey (Sunderland), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Real Madrid), Mark Flekken (Bayer 04 Leverkusen), Jeremie Frimpong (Liverpool), Cody Gakpo (Liverpool), Lutsharel Geertruida (PSV), Ryan Gravenberch (Liverpool), Jorrel Hato (Chelsea), Jan Paul van Hecke (Tottenham Hotspur), Guus Til (PSV), Teun Koopmeiners (Juventus), Noa Lang (SSC Napoli), Mexx Meerdink (AZ), Tijjani Reijnders (Al-Qadsiah), Robin Roefs (Sunderland), Crysencio Summerville (Al-Hilal), Kenneth Taylor (SS Lazio), Jurriën Timber (Arsenal), Quinten Timber (Crystal Palace), Joey Veerman (Borussia Dortmund), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur), Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion), Gjivai Zechiël (Feyenoord).