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Xavi roept plotseling twee extra spelers op bij Oranje

20 september 2026, 20:51
Xavi Hernández
Foto: © Imago / Realtimes
2 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
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Xavi heeft twee nieuwe spelers toegevoegd aan de selectie van het Nederlands elftal. Mexx Meerdink en Guus Til melden zich bij Oranje, nadat twee internationals zich dit weekend door blessures hebben moeten afmelden.

Dat maakt de KNVB zondagavond bekend. Donyell Malen en Justin Kluivert hebben zich afgemeld bij het Nederlands elftal vanwege blessures die de twee spelers deze week hebben opgelopen. Xavi heeft met Til en Meerdink twee geschikte vervangers gevonden.

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Til en Meerdink melden zich maandagmiddag, maandag 21 september, samen met de andere 24 opgeroepen spelers in Zeist. Tijdens de komende interlandperiode begint voor het Nederlands elftal de UEFA Nations League. Oranje komt in groep 2 van Nations League A uit tegen Duitsland, Servië en Griekenland. De eerste wedstrijd staat donderdag 24 september op het programma, wanneer Duitsland te gast is in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. Op zondag 27 september neemt het Nederlands elftal het in Belgrado op tegen Servië, waarna op donderdag 1 oktober de uitwedstrijd tegen Griekenland in Thessaloniki volgt. Oranje sluit de interlandperiode drie dagen later af in Eindhoven, waar Servië opnieuw de tegenstander is.

Volledige selectie Oranje

Nathan Aké (Fenerbahçe SK), Ruben van Bommel (PSV), Brian Brobbey (Sunderland), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Real Madrid), Mark Flekken (Bayer 04 Leverkusen), Jeremie Frimpong (Liverpool), Cody Gakpo (Liverpool), Lutsharel Geertruida (PSV), Ryan Gravenberch (Liverpool), Jorrel Hato (Chelsea), Jan Paul van Hecke (Tottenham Hotspur), Guus Til (PSV), Teun Koopmeiners (Juventus), Noa Lang (SSC Napoli), Mexx Meerdink (AZ), Tijjani Reijnders (Al-Qadsiah), Robin Roefs (Sunderland), Crysencio Summerville (Al-Hilal), Kenneth Taylor (SS Lazio), Jurriën Timber (Arsenal), Quinten Timber (Crystal Palace), Joey Veerman (Borussia Dortmund), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur), Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion), Gjivai Zechiël (Feyenoord).

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KouweArie
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Just Me
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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

KouweArie
19 Reacties
39 Dagen lid
43 Likes
KouweArie
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  • 2
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avatar

En terecht.

Just Me
581 Reacties
187 Dagen lid
384 Likes
Just Me
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  • 0
    + 1
avatar

Dat zijn de spelers die ik persoonlijk niet zal kiezen, maar dat is mijn mening.

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Mexx Meerdink

Mexx Meerdink
AZ
Team: AZ
Leeftijd: 23 jaar (24 jul. 2003)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
AZ
7
3
2025/2026
Jong AZ
1
0
2025/2026
AZ
19
5
2024/2025
Jong AZ
2
0

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