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Tolu Arokodare haalt keihard uit naar Jannick van der Laan

20 september 2026, 22:05
Tolu Arokodare en Jannick van der Laan
Foto: © Imago/realtimes
2 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
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Ajax-spits Tolu Arokodare is niet te spreken over het optreden van scheidsrechter Jannick van der Laan bij Ajax - Excelsior (2-2). De Nigeriaanse aanvaller ergert zich aan de manier waarop hij tijdens de wedstrijd werd verdedigd en legt uit waar dat mee te maken heeft.

Arokodare begon zaterdagavond in de thuiswedstrijd tegen Excelsior op de bank, omdat hij niet fit genoeg was om een hele wedstrijd te spelen. Na 62 minuten kwam de boomlange centrumspits het veld in. Twee minuten later scoorde hij direct. In gesprek met Ajax Life blikt hij terug op die treffer, maar spreekt hij ook zijn ergernis uit over arbiter Van der Laan.

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"Ik werd continu vastgehouden, maar ik ben blij dat ik kon scoren. Je ziet bij het doelpunt dat ik aan mijn shirt wordt getrokken. Dat is heel frustrerend. Ik zeg niet dat tegenstanders mij met rust moeten laten, maar als er zo aan je wordt getrokken… Ze zeggen dan dat het geen overtreding is omdat ik groot ben. Ik denk dat het gewoon een overtreding is", geeft Arokodare aan.

De 25-jarige spits vervolgt en haalt een ander voorbeeld aan: "Net voor het doelpunt kon je zien dat ik wilde springen. Ik werd vastgepakt, waardoor ik niet omhoog kwam. Dat gebeurde nog twee of drie keer. Ik verwacht natuurlijk niet dat het makkelijk gaat, maar het is soms heel frustrerend."

Scheidsrechter Van der Laan kreeg sowieso de nodige kritiek, aangezien hij in de slotfase een mogelijke penalty voor Excelsior niet gaf. In de blessuretijd raakte Youri Baas met een hooggeheven been het gezicht van Irakli Yegoian, maar Van der Laan liet doorspelen. Ook videoscheidsrechter Ingmar Oostrom greep niet in.

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Derk62
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jabadabadoe
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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Derk62
113 Reacties
1.138 Dagen lid
232 Likes
Derk62
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Begint dat gejank nu al??

jabadabadoe
213 Reacties
420 Dagen lid
370 Likes
jabadabadoe
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Wat vond Tolu van de trap van Baas?

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Ajax - Excelsior

Ajax
2 - 2
Excelsior
Gespeeld op 19 sep. 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2026/2027

Meer info

Tolu Arokodare

Tolu Arokodare
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 25 jaar (23 nov. 2000)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Ajax
6
3
2025/2026
Wolves
33
3
2025/2026
Genk
4
1
2024/2025
Genk
40
21

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
3
PSV
7
14
16
4
Twente
7
8
16
5
Ajax
7
12
14
6
Fortuna
7
-1
13
7
Excelsior
7
6
11

Complete Stand

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