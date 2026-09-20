Tolu Arokodare haalt keihard uit naar Jannick van der Laan

Ajax-spits is niet te spreken over het optreden van scheidsrechter Jannick van der Laan bij Ajax - Excelsior (2-2). De Nigeriaanse aanvaller ergert zich aan de manier waarop hij tijdens de wedstrijd werd verdedigd en legt uit waar dat mee te maken heeft.

Arokodare begon zaterdagavond in de thuiswedstrijd tegen Excelsior op de bank, omdat hij niet fit genoeg was om een hele wedstrijd te spelen. Na 62 minuten kwam de boomlange centrumspits het veld in. Twee minuten later scoorde hij direct. In gesprek met Ajax Life blikt hij terug op die treffer, maar spreekt hij ook zijn ergernis uit over arbiter Van der Laan.

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"Ik werd continu vastgehouden, maar ik ben blij dat ik kon scoren. Je ziet bij het doelpunt dat ik aan mijn shirt wordt getrokken. Dat is heel frustrerend. Ik zeg niet dat tegenstanders mij met rust moeten laten, maar als er zo aan je wordt getrokken… Ze zeggen dan dat het geen overtreding is omdat ik groot ben. Ik denk dat het gewoon een overtreding is", geeft Arokodare aan.

De 25-jarige spits vervolgt en haalt een ander voorbeeld aan: "Net voor het doelpunt kon je zien dat ik wilde springen. Ik werd vastgepakt, waardoor ik niet omhoog kwam. Dat gebeurde nog twee of drie keer. Ik verwacht natuurlijk niet dat het makkelijk gaat, maar het is soms heel frustrerend."

Scheidsrechter Van der Laan kreeg sowieso de nodige kritiek, aangezien hij in de slotfase een mogelijke penalty voor Excelsior niet gaf. In de blessuretijd raakte Youri Baas met een hooggeheven been het gezicht van Irakli Yegoian, maar Van der Laan liet doorspelen. Ook videoscheidsrechter Ingmar Oostrom greep niet in.