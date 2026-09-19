Kieft mist verrassende naam in selectie Oranje: 'Hij heeft specifieke kwaliteiten'

Wim Kieft vindt het 'opmerkelijk' dat bondscoach Xavi Hernández in zijn eerste selectie van het Nederlands elftal geen plek heeft ingeruimd voor . Dat schrijft de oud-spits in zijn column voor De Telegraaf.

Weghorst (34) behoorde onder Xavi's voorganger Ronald Koeman steevast tot de selectie en maakte - veelal als invaller - ook geregeld minuten in Oranje. De spits staat inmiddels op 53 interlands, waarin hij goed was voor 14 doelpunten. Xavi maakte gisteren (vrijdag) zijn eerste Oranje-selectie bekend. Daarin zijn twee spitsen opgenomen: Donyell Malen en Brian Brobbey. Voor zowel Weghorst als topscorer aller tijden Memphis Depay heeft de Spanjaard géén plek.

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"Wel opmerkelijk is de afwezigheid van Wout Weghorst", schrijft Kieft in zijn column. "Het zal niet zo zijn dat Oranje nu alles over de grond gaat spelen en Xavi op lengte selecteert, zoals ze bij FC Barcelona doen? Xavi wil graag dominant en aanvallend voetballen met Oranje. Het zit in onze voetbalcultuur ingebakken. Misschien dat het hem lukt. Alleen ontbreekt bij een nationaal elftal vaak de tijd om deze sowieso moeilijke spelopvatting in te slijpen. Als hij hier vol op in zet, overschat hij de kwaliteiten in zijn selectie", denkt de oud-international.

'Dat shirt staat hem beter dan dat van Ajax'

Kieft stipt aan dat het 'voor het resultaat' wel lekker is om ook een plan-B achter de hand te hebben, mocht er in een slotfase gejaagd moet worden op een gelijkmaker of een winnende goal. "Weghorst met zijn specifieke kwaliteiten kan je als bondscoach in sommige gevallen goed gebruiken", schrijft hij dan ook. "Als er iets geforceerd moet worden bijvoorbeeld. Tegen Marokko was hij als invaller belangrijk en speelde hij een grote rol bij de openingstreffer van Cody Gakpo." Bovendien heeft Weghorst bij zijn nieuwe club een andere status: "Komt bij dat Weghorst in tegenstelling tot bij Ajax dit seizoen bij FC Twente iedere wedstrijd in de basis start. Dat shirt van FC Twente staat hem sowieso beter als dat van Ajax. Je kijkt toch anders naar hem", aldus Kieft.