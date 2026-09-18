Zes opvallende afwezigen in de eerste Oranje-selectie van Xavi

Xavi Hernández heeft zijn eerste selectie als bondscoach van het Nederlands elftal bekendgemaakt. Waar Joey Veerman terugkeert in het elftal en Gjivai Zechiël en Ruben van Bommel hun eerste uitnodiging ontvingen, heeft de Spanjaard andere spelers juist teleur moeten stellen. FCUpdate zet zes opvallende afwezigen voor je op een rijtje.

Memphis Depay

Xavi heeft in zijn eerste selectie geen plaats ingeruimd voor de topscorer aller tijden van Oranje: Memphis Depay. De 32-jarige aanvaller bleef onder zijn voorganger Ronald Koeman ook na zijn overstap naar Corinthians verzekerd zijn plek in Oranje, maar wist op het WK van afgelopen zomer (opnieuw) niet te overtuigen.

Wout Weghorst

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Of hij nou speelt of niet, Wout Weghorst is zowel bij zijn clubs als in Oranje altijd een van de meest besproken spelers geweest. De 34-jarige aanvaller, die Ajax afgelopen zomer verruilde voor FC Twente, was onder Koeman altijd verzekerd van een plek in de selectie en mocht vrijwel iedere interland wel invallen. Xavi lijkt echter een nieuwe koers te gaan varen, want Weghorst zit niet bij zijn eerste Oranje-selectie.

Luciano Valente

In november 2025 liet Koeman Luciano Valente debuteren in Oranje. De inmiddels 22-jarige middenvelder was op dat moment de grote blikvanger bij Feyenoord. In maart speelde de geboren Groninger zijn tweede interland, maar op dat moment worstelde hij bij zijn club al met zijn vorm. Onder Giovanni van Bronckhorst is Valente inmiddels weer bezig om zijn potentieel waar te maken en draagt hij zelfs de aanvoerdersband. Voor Xavi blijkt dat echter geen reden om de Feyenoorder op te nemen in zijn elftal, in tegenstelling tot zijn ploeggenoot Zechiël.

Steven Bergwijn

Xavi liet op 25 augustus, bij zijn presentatie als bondscoach, weten dat spelen in Saudi-Arabië onder hem geen beletsel vormt om spelers op te roepen voor Oranje. De Spanjaard houdt woord, want Tijjani Reijnders en Crysencio Summerville zitten er inderdaad 'gewoon' bij. Dat geldt echter niet voor Bergwijn, die door Koeman in de ban werd gedaan toen hij Ajax in 2024 verruilde voor Al-Ittihad. De 28-jarige aanvaller, tot op heden goed voor 8 goals in 35 interlands, zal ongetwijfeld hoop hebben geput uit de woorden van Xavi, maar voorlopig blijft zijn rentree in Oranje dus uit.

Zian Flemming

Reeds voor het WK van afgelopen zomer viel de naam van Zian Flemming (28) als potentiële Oranje-international. De oud-speler van onder meer Fortuna Sittard kende een prima seizoen in de Premier League, waar hij namens degradant Burnley tot elf doelpunten kwam. Afgelopen zomer legde promovendus Ipswich Town bijna 20 miljoen euro voor Flemming neer, waardoor hij actief bleef op het hoogste niveau in Engeland. Xavi heeft echter geen plek voor Flemming in zijn selectie.

Wouter Burger

Koeman liet Wouter Burger afgelopen jaar steevast links liggen, hoewel de bij Feyenoord opgeleide verdedigende middenvelder bij Hoffenheim een uitstekend seizoen kende in de Bundesliga. De 25-jarige Burger sprak deze week de hoop uit dat hij onder Xavi wél een kans zou krijgen in Oranje, maar die blijft vooralsnog uit.

Ook zij ontbreken

Behalve bovengenoemde zes, zijn er natuurlijk wel meer spelers die nu buiten de boot vallen. In een aantal gevallen komt dat door blessures, zoals bijvoorbeeld Frenkie de Jong, Xavi Simons en Matthijs de Ligt. Daarnaast hadden ook spelers als Kees Smit, Givairo Read, en Stefan de Vrij wellicht (stiekem) op een uitnodiging van Xavi gehoopt.