Mark van Bommel: 'Ruben verdiende rode kaart tegen Ajax, maar...'

Mark van Bommel heeft op de persconferentie waar hij zijn eerste selectie als bondscoach van België toelichtte óók gereageerd op de commotie rond zijn zoon, PSV-aanvaller . Na de topper tegen Ajax (1-3 winst) brak een heuse mediastorm los naar aanleiding van de overtreding die Ruben maakte op tegenstander Aaron Bouwman.

Met nog zo'n tien minuten op de klok, bij een 1-2 stand, kwam Van Bommel in een luchtduel onbesuisd in op Bouwman. Die moest de strijd direct staken, naar later bleek hield de verdediger aan de botsing onder meer een gekneusd borstbeen en een gekneusde long over. Bouwman komt daardoor op z'n vroegst in oktober pas weer in actie voor zijn club.

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Van Bommel ontving een gele kaart voor de botsing met Bouwman, die na afloop van de wedstrijd dagenlang het meest besproken onderwerp in de media was. Analist Hugo Borst sprak bij ESPN zelfs van een 'moordaanslag', wat op zijn beurt weer felle tegenreacties opleverde, onder meer van PSV-trainer Peter Bosz.

'Je moet er geen andere dingen bijhalen'

Van Bommel senior gaat vrijdag in op de ontstane commotie rond zijn zoon. "Voetbal is een sport waar je veel over praat", wordt de oud-middenvelder geciteerd door Het Laatste Nieuws. "Als je het voetbal ziet, moet je denk ik de momenten beoordelen zoals ze zijn op het veld. En je moet er geen andere dingen bijhalen. Dat is het enige wat ik erover wil zeggen. Hij ontwikkelt zich goed. Na die wedstrijd ontstond er wel wat. Hij verdiende een rode kaart voor die fout tegen Ajax, maar je moet er geen andere dingen bijhalen."

'Ik ben daar heel trots op'

Daarnaast ging Mark van Bommel ook in op het heuglijke nieuws dat zijn zoon vrijdag zijn eerste oproep voor het Nederlands elftal heeft mogen ontvangen. De linksbuiten is een van de twee debutanten in de selectie van de nieuwe bondscoach Xavi Hernández, samen met Gjivai Zechiël (Feyenoord). "Ik ben daar heel trots op", laat Van Bommel optekenen. "Ik heb zelf voor het Nederlands elftal gespeeld. Hij heeft een heel moeilijk jaar achter de rug met een kruisbandblessure. Als je op die manier terug bent, is dat knap."