Potentiële international grijpt zijn kans niet: 'Als je dit bij Oranje doet, val je door de mand'

moet volgens Khalid Boulahrouz en Theo Janssen veel meer laten zien als hij daadwerkelijk de stap naar het Nederlands elftal wil maken. De spits van AZ krijgt na de 1-0 nederlaag tegen Sunderland stevige kritiek van de analisten van Ziggo Sport. Meerdink zelf erkent dat hij voor het doel een stuk dodelijker moet worden.

AZ kreeg in het Stadium of Light voldoende mogelijkheden om met een resultaat huiswaarts te keren, maar slaagde er niet in te scoren. Meerdink liet zelf na om te scoren in de slotfase. Na een teruggetrokken bal van Chávez werden twee pogingen van Byskov geblokt, waarna de bal op ongeveer tien meter van het doel voor de voeten van Meerdink belandde. De spits kapte zijn tegenstander uit, maar zag doelman Robin Roefs vervolgens redding brengen.

Artikel gaat verder onder video

Voor Boulahrouz was het een moment waarop Meerdink zich had moeten onderscheiden. “Mexx moet een killer worden als spits, helemaal als je naar het Nederlands elftal toe wil. Dan zijn dit de kansen waarmee je jezelf kan onderscheiden. Hij stelt het nog een keer uit, neemt de bal nog een keer mee en zorgt daarmee dat hij niet goed uitkomt. Dit is gewoon honderd procent een kans om te scoren. En dit zijn wel dingen waar hij aan moet werken.”

Ook over het totale optreden van de spits was de voormalig international kritisch. “Over de hele wedstrijd gezien is hij denk ik te slordig geweest. Hij is niet goed geweest als aanspeelpunt. De kansen die hij heeft gekregen, die moet je afmaken.”

Meerdink: ‘In de zestien moet ik dodelijk worden’

Meerdink baalt na afloop vooral van het resultaat. Volgens de aanvaller had AZ voldoende mogelijkheden gehad om meer uit de Europese avond te halen. "De wedstrijd ging eigenlijk op en neer. Ik denk dat we op bepaalde momenten wel de betere waren in de wedstrijd en dan is het jammer dat je hem zo weggeeft.”

"We hebben genoeg kansen gehad en als die er niet ingaan op dit niveau, dan verlies je. Ik denk dat we hier wel konden winnen", aldus Meerdink, die niet geheel ontevreden was over zijn eigen optreden. Wel zag hij genoeg verbeterpunten tegen de fysiek sterke verdedigers van Sunderland.

“Ja, het is natuurlijk een ander tempo, een ander niveau, sterke verdedigers. Daar moet je je spel op aanpassen. Ik denk dat ik op sommige momenten nog iets te simpel de bal verloor, maar ik denk dat er ook wel een aantal goede momenten tussen zaten. Dat ik sterk aan de bal ben, dat het team door kan voetballen. Dus ja, daar ligt mijn ontwikkelpunt, dat ik het continu blijf doen. Maar ik denk dat ik wel tevreden kan zijn", stelt de spits.

De spits genoot tegelijkertijd van de duels op Europees niveau. “Ja, heerlijk. Want je wilt je meten met de besten natuurlijk. Op dit podium kan je dat laten zien. Maar ik had een paar momenten ertussen dat ik gewoon sterker moet zijn, beter mijn lichaam moet gebruiken. Dat neem ik mee en het is mooi om op dit podium te spelen.”

© Imago

Als Meerdink wordt geconfronteerd met de eerdere kritiek van Janssen en Boulahrouz, die vinden dat het hem soms aan echte honger voor het doel ontbreekt, kan hij zich daar deels in vinden. "Ja, ik denk dat ze wel gelijk hebben. Zoals nu vandaag: je hebt eigenlijk geen moment gehad en dan krijg je hem op het laatst voor je voeten. Ja, die moet ik gewoon binnenknallen. En gewoon niet nadenken en gewoon met de wreef schieten. Misschien hebben ze gelijk en dat zijn ook leerpunten voor mij. Voetballen gaat goed, alleen in de zestien moet ik dodelijk worden.”

Meerdink legt vervolgens uit waarom hij bij die grote mogelijkheid nog een extra beweging maakte. “Ja, hij lag onder me en er kwamen er twee aan glijden, dus ik neem hem eigenlijk mee. Ik denk dat ik hem moest wreven, maar ja, het was ook wel een goede tackle.”

Janssen en Boulahrouz willen veel meer zien

De woorden van Meerdink kunnen Janssen na afloop niet overtuigen. Vooral de opmerking dat de spits redelijk tevreden was over zijn wedstrijd, schiet bij de voormalig middenvelder in het verkeerde keelgat. “Hij heeft het gevoel dat hij best wel een aardige wedstrijd heeft gespeeld. Dus hij is best wel tevreden over deze wedstrijd. Ik zou hem adviseren om die wedstrijd eens rustig terug te kijken. Want het gaat om een aantal momenten waarop je als spits dodelijk moet zijn, zoals hij zelf aangeeft, en waarin je sterk moet zijn om je team een beetje rust te geven."

"En dan zegt hij: ‘Ik had een paar momenten dat ik het goed deed.’ Een paar momenten is niet genoeg, vriend. Je speelt op het allerhoogste niveau", toont Janssen zich kritisch. "Je speelt bij AZ, je speelt Europa League, wat gewoon een heel hoog niveau is. Dan gaat het niet om drie, vier goede momenten. Het gaat erom dat je van de tien acties er acht goed doet. En dat was dus helemaal niet het geval. Alles was fiftyfifty. Dus de kans dat hij die bal zou verliezen, was net zo groot als dat hij een goede bal zou geven. Dus ik denk dat hij wat kritischer op zichzelf moet zijn en dat hij nog meer van zichzelf moet eisen."

"Het is een hele leuke voetballer. Hij is technisch verfijnd, hij heeft eigenlijk alle voorwaarden om een goede speler te zijn. Alleen hij mist die honger. Je moet er alles voor doen. Dat mis ik soms een beetje bij hem. Dan denk ik: je hebt zoveel potentie, maar je haalt er niet alles uit", vindt Janssen. Boulahrouz sluit zich daarbij aan. “Hij weet dat ik altijd kritisch op hem ben, maar altijd met de achterliggende gedachte: het is opbouwend. Maar hij moet eigenlijk rondlopen op een voetbalveld met de achterliggende gedachte van: hé, als ik bij het Nederlands elftal wil komen en ik ben daar straks en ik laat dit zien, dan val ik door de mand."

"Dus dit moet een bepaalde gewoonte van mij zijn: dat ik superkritisch op mezelf ben en continu die dingen die ik misschien te vaak verkeerd doe, steeds minder vaak verkeerd doe. En dan kan je niet zeggen dat je tevreden bent, omdat je te veel momenten hebt laten liggen om belangrijk te zijn voor je ploeg. En dat is wel waar hij naartoe wil. Hij wil belangrijk zijn, hij wil naar het Nederlands elftal, misschien straks een transfer maken. Dan moet je vooral op dit niveau laten zien dat je er klaar voor bent", adviseert de analist. Xavi Hernández, de nieuwe bondscoach van Nederland, maakt vrijdag zijn eerste selectie bekend.