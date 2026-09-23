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Heerlijke beelden: Haaland geniet intens van spreekkoren over Brobbey

23 september 2026, 07:55
Erling Braut Haaland Brian Brobbey
Foto: © Imago, X
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Photo of Demen Bulbul
Demen Bulbul | Redacteur
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Erling Braut Haaland en Brian Brobbey maakten afgelopen zondag beiden indruk in onderlinge het Premier League-duel tussen Manchester City en Sunderland (5-3). De Noorse spits van Manchester City genoot na afloop van het gezang dat vanuit het vak met Sunderland-supporters klonk over Brobbey, zo is te zien op beelden die rondgaan op social media.

De wedstrijd tussen Manchester City en Sunderland was er zondag één om van te likkebaarden. Beide teams kozen volop de aanval in het Etihad Stadium en zorgden voor een fraai schouwspel.

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Brobbey groeide met drie doelpunten uit tot de man van de wedstrijd. De Nederlandse spits kon daarmee echter niet voorkomen dat Manchester City als winnaar uit de strijd kwam. Haaland was zelf goed voor één treffer.

Na afloop van de wedstrijd maakte Haaland een ereronde langs de tribunes in het Etihad Stadium. De vedette werd daarbij plagend toegezongen vanuit het uitvak met Sunderland-supporters: “You’re just a sh*t Brian Brobbey.”

Haaland kon het gezang vanuit het uitvak wel waarderen. Op beelden die rondgaan op social media is te zien hoe de Noorse aanvaller zijn vinger op zijn linkeroor legt en de fans van Sunderland uitdaagt om harder te zingen.

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Erling Haaland

Erling Haaland
Manchester City
Team: Man City
Leeftijd: 26 jaar (21 jul. 2000)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Man City
5
5
2025/2026
Man City
35
27
2024/2025
Man City
31
22
2023/2024
Man City
31
27

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