Heerlijke beelden: Haaland geniet intens van spreekkoren over Brobbey

Erling Braut Haaland en maakten afgelopen zondag beiden indruk in onderlinge het Premier League-duel tussen Manchester City en Sunderland (5-3). De Noorse spits van Manchester City genoot na afloop van het gezang dat vanuit het vak met Sunderland-supporters klonk over Brobbey, zo is te zien op beelden die rondgaan op social media.

De wedstrijd tussen Manchester City en Sunderland was er zondag één om van te likkebaarden. Beide teams kozen volop de aanval in het Etihad Stadium en zorgden voor een fraai schouwspel.

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Brobbey groeide met drie doelpunten uit tot de man van de wedstrijd. De Nederlandse spits kon daarmee echter niet voorkomen dat Manchester City als winnaar uit de strijd kwam. Haaland was zelf goed voor één treffer.

Na afloop van de wedstrijd maakte Haaland een ereronde langs de tribunes in het Etihad Stadium. De vedette werd daarbij plagend toegezongen vanuit het uitvak met Sunderland-supporters: “You’re just a sh*t Brian Brobbey.”

Haaland kon het gezang vanuit het uitvak wel waarderen. Op beelden die rondgaan op social media is te zien hoe de Noorse aanvaller zijn vinger op zijn linkeroor legt en de fans van Sunderland uitdaagt om harder te zingen.