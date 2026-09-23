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Ajax-sensatie Ouazane: 'Ik koos voor Marokko om deze reden...'

23 september 2026, 07:54
Abdellah Ouazane
Foto: © Imago
1 reactie
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
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Hij is voor het eerst opgeroepen voor de nationale ploeg van Marokko: Abdellah Ouazane. Het 17-jarige talent van Ajax kon twee jaar geleden kiezen tussen Nederland en Marokko. Nu wordt hij daarvoor beloond door bondscoach Mohamed Ouahbi.

Ouazane maakt de laatste weken grote indruk bij Ajax. De Marokkaanse voetballer beschikt aan de bal over exceptionele kwaliteiten. Hoewel hij momenteel geen vaste basisplaats heeft onder Míchel Sánchez, laat hij zijn talent tijdens iedere invalbeurt zien. Ook zaterdag tegen Excelsior (2-2) liet Ouazane zich gelden, toen hij het publiek met een aantal schitterende acties op de banken kreeg. En dat op slechts 17-jarige leeftijd.

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Vanwege zijn goede prestaties is hij nu voor het eerst opgeroepen voor Marokko. "Ik was zo blij. Ik heb meteen mijn moeder gebeld om haar te vertellen dat ik ben opgeroepen. Het was een mooi moment. Het is een eer om hier te zijn. Ik wil alles geven voor het nationale team, voor de coach, voor de spelers en voor iedereen in dit land. Ik ben enthousiast en ik ben er klaar voor. Twee jaar geleden koos ik voor Marokko, dat was om deze reden. Je ziet dat het snel kan gaan in twee jaar."

Ouazane ziet het met name als een prachtige kans om te leren. Hij mag zich de komende interlandperiode meten met de beste spelers van Marokko. "Ik ben pas zeventien jaar oud en moet nog veel leren, maar daarvoor ben ik hier. Ik kan veel leren van de jongens die al jaren voor het nationale team spelen. Het is mooi om hier te zijn, maar ook een leermoment."

Het 17-jarige talent kan op 25 september voor het eerst uitkomen voor Marokko. Dan wacht een wedstrijd tegen Gabon in de kwalificatie voor de Afrika Cup. Een paar dagen later is Lesotho de tegenstander.

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JesseNL
46 Reacties
298 Dagen lid
80 Likes
JesseNL
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Hopelijk trekt hij de lijn die hij bij ajax had door bij de nationale ploeg.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

JesseNL
46 Reacties
298 Dagen lid
80 Likes
JesseNL
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Hopelijk trekt hij de lijn die hij bij ajax had door bij de nationale ploeg.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

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Abdellah Ouazane

Abdellah Ouazane
Jong Ajax
Team: Jong Ajax
Leeftijd: 17 jaar (15 jan. 2009)
Positie: AM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Ajax
7
1
2025/2026
Ajax
0
0
2025/2026
Jong Ajax
25
4

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
3
PSV
7
14
16
4
Twente
7
8
16
5
Ajax
7
12
14
6
Fortuna
7
-1
13
7
Excelsior
7
6
11

Complete Stand

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