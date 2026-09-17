Ajax-talent Abdellah Ouazane (17) ontvangt eerste oproep voor Marokko

is voor het eerst opgeroepen voor de nationale ploeg van Marokko. Het 17-jarige toptalent van Ajax zou eind deze maand tegen Gabon kunnen debuteren voor de Atlasleeuwen.

De in Amsterdam geboren Ouazane speelde in het verleden nog voor Nederland Onder-15, maar maakte daarna de overstap naar Marokko. Met de Onder-17 het Noord-Afrikaanse land legde hij in 2025 beslag op de Afrikaanse titel in zijn leeftijdscategorie. Ouazane had op papier nog kunnen switchen naar een toekomst als A-international voor Nederland, maar lijkt met zijn oproep definitief voor Marokko te hebben gekozen.

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Dit seizoen beleeft Ouazane zijn definitieve doorbraak in het eerste elftal van Ajax. Trainer Míchel Sánchez gunde de talentvolle aanvallende middenvelder, die vorig seizoen nog een overstap naar Real Madrid in het water zag vallen, tot nu toe speelminuten in elf verschillende wedstrijden. Daarin was Ouazane goed voor één doelpunt en drie assists.

Het Marokko van bondscoach Mohamed Ouahbi speelt komende interlandperiode drie wedstrijden. Op vrijdag 25 september wacht een thuiswedstrijd tegen Gabon in de kwalificatiereeks voor de Afrika Cup, op dinsdag 29 september wacht in datzelfde toernooi een uitwedstrijd tegen Lesotho. Daarna speelt Marokko op zondag 4 oktober nog een vriendschappelijke wedstrijd tegen Ghana.

Ook Targhalline en drie ex-Eredivisiespelers opgeroepen

Feyenoord-middenvelder Oussama Targhalline heeft eveneens een invitatie ontvangen van Ouahbi. Daarnaast maken ook voormalig Eredivisiespelers Noussair Mazraoui (Manchester United), Anass Salah-Eddine (Panathinaikos) en Ismael Saibari (Bayern München) deel uit van de Marokkaanse selectie. Sofyan Amrabat ontbreekt juist: Ouazane's Ajax-ploeggenoot liet vorige week weten dat hij onder Ouahbi niet meer voor de nationale ploeg wil uitkomen.