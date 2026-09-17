'Onbetwiste Oranje-international moet plotseling vrezen voor basisplaats'

Marciano Vink sluit niet uit dat Xavi Hernández een nieuwe eerste keeper gaat aanwijzen in het Nederlands elftal. De afgelopen jaren was de onbetwiste eerste keus onder de lat, maar klopt bij Sunderland steeds nadrukkelijker op de deur.

De 24-jarige Verbruggen debuteerde in oktober 2023 in Oranje en mag zich sindsdien ook direct eerste keus noemen. De doelman van Brighton & Hove Albion speelde alle duels op het EK van 2024 én het WK van afgelopen zomer. Tot op heden kwam Verbruggen tot 33 officiële interlands, waarin hij elf keer 'de nul' wist te houden.

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Roefs (23) heeft de afgelopen jaren echter een fraaie ontwikkeling doorgemaakt. De sluitpost verruilde N.E.C. in de zomer van 2025 voor Sunderland en werd in september van dat jaar voor het eerst opgeroepen voor Oranje. Afgelopen zomer maakte hij in de verloren uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije (0-1) zijn debuut. Namens zijn club maakte Roefs woensdagavond weer een prima indruk tegen AZ, dat in de Europa League met 1-0 ten onder ging in het Stadium of Light. Roefs hield onder meer Ro-Zangelo Daal en Mexx Meerdink in kansrijke positie af van scoren.

"Ik denk dat de beste Nederlander aan de kant van Sunderland stond, Roefs", zegt Arnold Bruggink in het programma Voetbalpraat op ESPN. "Is hij inmiddels eerste keeper van Nederland? Of zou hij dat niet moeten zijn?", vraagt Vink zich vervolgens hardop af. "Verbruggen en Mark Flekken zitten eigenlijk een beetje vastgeroest", meent de oud-international. "Ik zie hem te weinig, maar als ik kijk naar zijn potentie, het jaar dat Roefs heeft gehad vorig seizoen en hoe men over hem praat in Engeland... Hij zit er absoluut bij, maar misschien dat hij in deze nieuwe cyclus wel gaat strijden met Verbruggen", voorziet Vink dan ook.

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