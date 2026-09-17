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'Onbetwiste Oranje-international moet plotseling vrezen voor basisplaats'

17 september 2026, 13:28
Xavi Nederlands elftal Oranje
Foto: © Imago/realtimes
1 reactie
Photo of Frank Hoekman
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Marciano Vink sluit niet uit dat Xavi Hernández een nieuwe eerste keeper gaat aanwijzen in het Nederlands elftal. De afgelopen jaren was Bart Verbruggen de onbetwiste eerste keus onder de lat, maar Robin Roefs klopt bij Sunderland steeds nadrukkelijker op de deur.

De 24-jarige Verbruggen debuteerde in oktober 2023 in Oranje en mag zich sindsdien ook direct eerste keus noemen. De doelman van Brighton & Hove Albion speelde alle duels op het EK van 2024 én het WK van afgelopen zomer. Tot op heden kwam Verbruggen tot 33 officiële interlands, waarin hij elf keer 'de nul' wist te houden.

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Roefs (23) heeft de afgelopen jaren echter een fraaie ontwikkeling doorgemaakt. De sluitpost verruilde N.E.C. in de zomer van 2025 voor Sunderland en werd in september van dat jaar voor het eerst opgeroepen voor Oranje. Afgelopen zomer maakte hij in de verloren uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije (0-1) zijn debuut. Namens zijn club maakte Roefs woensdagavond weer een prima indruk tegen AZ, dat in de Europa League met 1-0 ten onder ging in het Stadium of Light. Roefs hield onder meer Ro-Zangelo Daal en Mexx Meerdink in kansrijke positie af van scoren.

"Ik denk dat de beste Nederlander aan de kant van Sunderland stond, Roefs", zegt Arnold Bruggink in het programma Voetbalpraat op ESPN. "Is hij inmiddels eerste keeper van Nederland? Of zou hij dat niet moeten zijn?", vraagt Vink zich vervolgens hardop af. "Verbruggen en Mark Flekken zitten eigenlijk een beetje vastgeroest", meent de oud-international. "Ik zie hem te weinig, maar als ik kijk naar zijn potentie, het jaar dat Roefs heeft gehad vorig seizoen en hoe men over hem praat in Engeland... Hij zit er absoluut bij, maar misschien dat hij in deze nieuwe cyclus wel gaat strijden met Verbruggen", voorziet Vink dan ook.

Robin Roefs en Bart Verbruggen op het trainingsveld van het Nederlands elftal
© Imago

Wie zou jij het liefst onder de lat zien in Oranje?

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Voetbalfanaat
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1.391 Dagen lid
3.381 Likes
Voetbalfanaat
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Zoals Roefs gisteravond speelde verdient hij het zeker om eerste doelman van oranje te worden. Er wordt hier gesproken over Roefs maar denk ook eens aan Bijlow die het bij Genoa heel goed doet.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Voetbalfanaat
770 Reacties
1.391 Dagen lid
3.381 Likes
Voetbalfanaat
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Zoals Roefs gisteravond speelde verdient hij het zeker om eerste doelman van oranje te worden. Er wordt hier gesproken over Roefs maar denk ook eens aan Bijlow die het bij Genoa heel goed doet.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

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Bart Verbruggen

Bart Verbruggen
Brighton & Hove Albion
Team: Brighton
Leeftijd: 24 jaar (18 aug. 2002)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Brighton
4
0
2025/2026
Brighton
38
0
2024/2025
Brighton
36
0
2023/2024
Brighton
21
0

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