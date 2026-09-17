Van Schaik luidt de noodklok: 'We zitten in de sh*t'

Wilco van Schaik en Ferry de Haan maken zich grote zorgen over de positie van het Nederlandse voetbal in Europa. In de podcast De Bestuurskamer van FC Afkicken schetsen de algemeen directeuren van respectievelijk N.E.C. en sc Heerenveen een 'desastreus' scenario voor de Eredivisieclubs.
Nederland raakte vorig seizoen de zesde plaats op de UEFA-coëfficiëntenranglijst kwijt aan Portugal. Daardoor is met ingang van het huidige seizoen enkel de landskampioen nog verzekerd van een rechtstreeks ticket voor de competitiefase van de Champions League, waar in de voorbije jaren ook de nummer twee zich kwalificeerde.
Inmiddels moet Nederland oppassen dat er niet nóg verder wordt afgegleden. “We staan virtueel achtste, maar er is veel concurrentie van landen als Griekenland en Turkije, maar ook van Servië, Kroatië en Noorwegen”, zegt De Haan. "Als we als voetballand buiten de top tien vallen is zelfs de landskampioen niet eens direct geplaatst voor een Europees eindtoernooi. Dat kan desastreuze gevolgen hebben, zowel sportief als financieel", sombert de Heerenveen-bestuurder.
“Dat is heftig voor het voetbal, we zitten in de sh*t,. We blijven maar wegzakken", valt Van Schaik zijn collega bij. Wat De Haan betreft is het in ieder geval van levensbelang dat de Nederlandse clubs in Europa steevast hun sterkste elftal blijven opstellen, om zoveel mogelijk punten voor de coëfficiëntenranglijst binnen te sprokkelen.
Nederland wordt dit seizoen in de Champions League vertegenwoordigd door PSV en Feyenoord. N.E.C. sneuvelde in de voorrondes van het miljardenbal en komt daarom samen met bekerwinnaar AZ uit in het toernooi om de Europa League, waarin vanavond (donderdag) een uitduel met Juventus op het programma staat. In de Conference League, die pas half oktober van start gaat, vormen FC Twente en Ajax de Nederlandse inbreng.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Tja ik vind het bijzonder dat dit uit de mond komt van een NEC beleidsbepaler. De reden dat we in een 'desastreus' scenario terecht kunnen komen en of al zitten is mede te danken aan een club als NEC. Zo'n met alle respect kleinere club heeft niets in de voorronde (laat staan het hoofdtoernooi) van de Champions League te zoeken. Na kansloos verlies van de punten mist ook het Nederlandse voetbal de tientallen miljoenen uit de Champions League. Ik vind het leuk voor kleine clubs als ze het een keer goed toen in de competitie en de voorronde of directe plaatsing halen, maar het is een kansloos verhaal. Waar je naar toe moet (en dat is mijn mening) is een systeem waar je clubs Europa in gaat sturen op basis van behaalde plekken op de ranglijst van bijv. de afgelopen 5 jaar. Dan krijg je geen clubs die 1 keer een uitschieter hebben qua seizoen, maar over het algemeen niet bij de top horen van het Nederlandse voetbal. Ja kleine clubs kunnen zeker de Champions League halen of Europa League, maar dan moet je het eerst een paar jaar goed doen. Wil natuurlijk niet zeggen dat de grotere clubs het ieder jaar beter doen, maar de kans is in ieder geval voor het Nederlandse voetbal een stuk groter. Wanneer clubs zich nu plaatsen voor Europees voetbal werken we ook met een coëfficiënten ranglijst.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Tja ik vind het bijzonder dat dit uit de mond komt van een NEC beleidsbepaler. De reden dat we in een 'desastreus' scenario terecht kunnen komen en of al zitten is mede te danken aan een club als NEC. Zo'n met alle respect kleinere club heeft niets in de voorronde (laat staan het hoofdtoernooi) van de Champions League te zoeken. Na kansloos verlies van de punten mist ook het Nederlandse voetbal de tientallen miljoenen uit de Champions League. Ik vind het leuk voor kleine clubs als ze het een keer goed toen in de competitie en de voorronde of directe plaatsing halen, maar het is een kansloos verhaal. Waar je naar toe moet (en dat is mijn mening) is een systeem waar je clubs Europa in gaat sturen op basis van behaalde plekken op de ranglijst van bijv. de afgelopen 5 jaar. Dan krijg je geen clubs die 1 keer een uitschieter hebben qua seizoen, maar over het algemeen niet bij de top horen van het Nederlandse voetbal. Ja kleine clubs kunnen zeker de Champions League halen of Europa League, maar dan moet je het eerst een paar jaar goed doen. Wil natuurlijk niet zeggen dat de grotere clubs het ieder jaar beter doen, maar de kans is in ieder geval voor het Nederlandse voetbal een stuk groter. Wanneer clubs zich nu plaatsen voor Europees voetbal werken we ook met een coëfficiënten ranglijst.