Van Schaik luidt de noodklok: 'We zitten in de sh*t'

Wilco van Schaik en Ferry de Haan maken zich grote zorgen over de positie van het Nederlandse voetbal in Europa. In de podcast De Bestuurskamer van FC Afkicken schetsen de algemeen directeuren van respectievelijk N.E.C. en sc Heerenveen een 'desastreus' scenario voor de Eredivisieclubs.

Nederland raakte vorig seizoen de zesde plaats op de UEFA-coëfficiëntenranglijst kwijt aan Portugal. Daardoor is met ingang van het huidige seizoen enkel de landskampioen nog verzekerd van een rechtstreeks ticket voor de competitiefase van de Champions League, waar in de voorbije jaren ook de nummer twee zich kwalificeerde.

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Inmiddels moet Nederland oppassen dat er niet nóg verder wordt afgegleden. “We staan virtueel achtste, maar er is veel concurrentie van landen als Griekenland en Turkije, maar ook van Servië, Kroatië en Noorwegen”, zegt De Haan. "Als we als voetballand buiten de top tien vallen is zelfs de landskampioen niet eens direct geplaatst voor een Europees eindtoernooi. Dat kan desastreuze gevolgen hebben, zowel sportief als financieel", sombert de Heerenveen-bestuurder.

“Dat is heftig voor het voetbal, we zitten in de sh*t,. We blijven maar wegzakken", valt Van Schaik zijn collega bij. Wat De Haan betreft is het in ieder geval van levensbelang dat de Nederlandse clubs in Europa steevast hun sterkste elftal blijven opstellen, om zoveel mogelijk punten voor de coëfficiëntenranglijst binnen te sprokkelen.

Nederland wordt dit seizoen in de Champions League vertegenwoordigd door PSV en Feyenoord. N.E.C. sneuvelde in de voorrondes van het miljardenbal en komt daarom samen met bekerwinnaar AZ uit in het toernooi om de Europa League, waarin vanavond (donderdag) een uitduel met Juventus op het programma staat. In de Conference League, die pas half oktober van start gaat, vormen FC Twente en Ajax de Nederlandse inbreng.