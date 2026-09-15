De supporters van Ajax zijn niet blij met de opstelling van hoofdtrainer Míchel voor de thuiswedstrijd van dinsdagavond tegen Willem II (20.00 uur). De afwezigheid van specifiek één speler in de basiself van de Amsterdammers zint de fans niet.
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Ajax speelt dinsdagavond in de eigen Johan Cruijff ArenA de inhaalwedstrijd tegen Willem II. Het duel stond oorspronkelijk gepland in de derde speelronde van het seizoen, maar werd door de KNVB verplaatst om Ajax extra voorbereidingstijd te geven voor de Conference League.
De opvallendste naam in de basiself van Ajax is die van Maarten Paes. Laatstgenoemde vervangt eerste doelman Marc ter Stegen in het doel. Ter Stegen zit wel bij de wedstrijdselectie van Míchel, maar begint vanaf de bank.
Verder vallen de basisplaatsen voor onder anderen Owen Wijndal, Davy Klaassen, Kasper Dolberg en Oscar Gloukh op. Eerste spits Tolu Arokodare krijgt rust en Dolberg geniet de voorkeur boven Marcos Leonardo. Gloukh krijgt op de linksbuitenpositie de voorkeur boven Oliver Edvardsen en Abdellah Ouazane. Volgens ESPN is Arokodare recent ‘een beetje ziek geweest’.
Met name de reserverol van Ouazane stelt veel supporters van Ajax teleur. Het zeventienjarige toptalent moest in de laatste drie wedstrijden van Ajax ook al genoegen nemen met een plek op de bank. Afgelopen zaterdag klonk er na het uitduel met Fortuna Sittard (1-5 overwinning) al enige kritiek op Míchel, vanwege de wijze waarop de Spaanse hoofdtrainer omgaat met Ouazane.
“Onbegrijpelijk dat Dolberg er in staat. En helemaal dat Wijndal er in staat. Meest frustrerende vind ik nog dat er weer geen basisplaats voor één van je beste spelers is: Ouazane”, schrijft een supporter van Ajax bijvoorbeeld op X. Een andere fan reageert: “Ik vraag me nu echt oprecht af of die trainer wat tegen Ouazane heeft. Echt, dat denk ik, want dit kan niet meer.”
Opstelling Ajax tegen Willem II: Paes, Rosa, Kehrer, Baas, Wijndal; Mokio, Brandt, Klaassen; Berghuis, Dolberg en Gloukh.
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Hier was Julian brandt. die is echt 3 klasses beter als klaassen met alle respect. Die brandt die doet het allemaal zelf. Creeert zelf een ruimte dat hij comfortabel kan uithalen en doet het dan ook nog precies naast de keeper. Zonder inmenging. Die Brandt is echt Klaassen XXL.
Berghuis kan echt niet meer. Die heeft zijn credits definitief verspeelt. Die heeft zoveel relatief simpele intikkers en binnentikkers verkloot goed dat Michel hem voor de laatste keer de kans gaf in de basis om zijn onkunde te tonen en plankenangst . Hoop dat het afgelopen is met hem na deze pot tegen willem 2 thuis. Klaassen heeft zijn hachie gered. Die maakte wel weer een redelijke simpele intikker maar stond er wel weer en schoot hem binnen dat maakt dat hij toch wel weer basis zou moeten blijven, ondanks dat hij tegen een veel sterkere tegenstander dan willem 2 2 weken geleden de meest makkelijke kansen mistte.
PSV liep ook te wisselen tegen Sparta en kwam pas op voorsprong toen de basis aanvallers er weer in werden gezet. Dit moet je gewoon niet doen, niet je tegenstander onderschatten en denken het lukt wel met de B selectie. Zeker wanneer je niet bovenaan staat, maar alweer achter de feiten aanloopt.
Zie Ajax geen kampioen worden. Die bibberstress voor de goal is een te groot verschil met Psv. Bij psv lopen ze elkaar constant in de weg voorin in de 16 in wie hem binnenschiet terwijl bij Ajax omgekeerde plaatsvind. Voor de goal perfect klaarleggend weten Ajax spelers de bal nog structureel 6 meter naast te rammen. Dit is een echte realiteit. Psv is VEEL verder. Maar echt VEEL verder dan Ajax op dit moment. Bij Psv worden ze juist ijveriger dichter bij de goal van de tegenstander of nu uit of thuis is. Bij Ajax omgekeerde hoe dichter ze bij de goal van de tegenstander komen, hoe meer de nerveusiteite toeslaat bij de spelers die de ballen achter de keeper van de tegenstander moeten krijgen. DIt is ZEER ZEER zorgerlijk voor Ajax. Waarom?. Omdat je dit fenomeen ziet bij vrijwel alle Ajax spelers. Tolu een beetje uitgezonderd.
Ajax heeft teveel spelers met bibberstress voor de goal. Brandt, Berghuis, Klaassen. Ga maar door. Tegen FOrtuna gaat het wel. Maar Psv thuis is andere koek. Geld met name voor Brandt, die al steraankoop werd binnengehaald. Wedstrijden in Europese competities conference, uefa etc. toppers in de competitie daar gaat het om. Tot nu toe heeft brandt mij niet overtuigt.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Hier was Julian brandt. die is echt 3 klasses beter als klaassen met alle respect. Die brandt die doet het allemaal zelf. Creeert zelf een ruimte dat hij comfortabel kan uithalen en doet het dan ook nog precies naast de keeper. Zonder inmenging. Die Brandt is echt Klaassen XXL.
Berghuis kan echt niet meer. Die heeft zijn credits definitief verspeelt. Die heeft zoveel relatief simpele intikkers en binnentikkers verkloot goed dat Michel hem voor de laatste keer de kans gaf in de basis om zijn onkunde te tonen en plankenangst . Hoop dat het afgelopen is met hem na deze pot tegen willem 2 thuis. Klaassen heeft zijn hachie gered. Die maakte wel weer een redelijke simpele intikker maar stond er wel weer en schoot hem binnen dat maakt dat hij toch wel weer basis zou moeten blijven, ondanks dat hij tegen een veel sterkere tegenstander dan willem 2 2 weken geleden de meest makkelijke kansen mistte.
PSV liep ook te wisselen tegen Sparta en kwam pas op voorsprong toen de basis aanvallers er weer in werden gezet. Dit moet je gewoon niet doen, niet je tegenstander onderschatten en denken het lukt wel met de B selectie. Zeker wanneer je niet bovenaan staat, maar alweer achter de feiten aanloopt.
Zie Ajax geen kampioen worden. Die bibberstress voor de goal is een te groot verschil met Psv. Bij psv lopen ze elkaar constant in de weg voorin in de 16 in wie hem binnenschiet terwijl bij Ajax omgekeerde plaatsvind. Voor de goal perfect klaarleggend weten Ajax spelers de bal nog structureel 6 meter naast te rammen. Dit is een echte realiteit. Psv is VEEL verder. Maar echt VEEL verder dan Ajax op dit moment. Bij Psv worden ze juist ijveriger dichter bij de goal van de tegenstander of nu uit of thuis is. Bij Ajax omgekeerde hoe dichter ze bij de goal van de tegenstander komen, hoe meer de nerveusiteite toeslaat bij de spelers die de ballen achter de keeper van de tegenstander moeten krijgen. DIt is ZEER ZEER zorgerlijk voor Ajax. Waarom?. Omdat je dit fenomeen ziet bij vrijwel alle Ajax spelers. Tolu een beetje uitgezonderd.
Ajax heeft teveel spelers met bibberstress voor de goal. Brandt, Berghuis, Klaassen. Ga maar door. Tegen FOrtuna gaat het wel. Maar Psv thuis is andere koek. Geld met name voor Brandt, die al steraankoop werd binnengehaald. Wedstrijden in Europese competities conference, uefa etc. toppers in de competitie daar gaat het om. Tot nu toe heeft brandt mij niet overtuigt.