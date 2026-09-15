De supporters van Ajax zijn niet blij met de opstelling van hoofdtrainer Míchel voor de thuiswedstrijd van dinsdagavond tegen Willem II (20.00 uur). De afwezigheid van specifiek één speler in de basiself van de Amsterdammers zint de fans niet.

Volg Ajax - Willem II hier in ons liveblog!

Ajax speelt dinsdagavond in de eigen Johan Cruijff ArenA de inhaalwedstrijd tegen Willem II. Het duel stond oorspronkelijk gepland in de derde speelronde van het seizoen, maar werd door de KNVB verplaatst om Ajax extra voorbereidingstijd te geven voor de Conference League.

Artikel gaat verder onder video

De opvallendste naam in de basiself van Ajax is die van Maarten Paes. Laatstgenoemde vervangt eerste doelman Marc ter Stegen in het doel. Ter Stegen zit wel bij de wedstrijdselectie van Míchel, maar begint vanaf de bank.

Verder vallen de basisplaatsen voor onder anderen Owen Wijndal, Davy Klaassen, Kasper Dolberg en Oscar Gloukh op. Eerste spits Tolu Arokodare krijgt rust en Dolberg geniet de voorkeur boven Marcos Leonardo. Gloukh krijgt op de linksbuitenpositie de voorkeur boven Oliver Edvardsen en Abdellah Ouazane. Volgens ESPN is Arokodare recent ‘een beetje ziek geweest’.

Met name de reserverol van Ouazane stelt veel supporters van Ajax teleur. Het zeventienjarige toptalent moest in de laatste drie wedstrijden van Ajax ook al genoegen nemen met een plek op de bank. Afgelopen zaterdag klonk er na het uitduel met Fortuna Sittard (1-5 overwinning) al enige kritiek op Míchel, vanwege de wijze waarop de Spaanse hoofdtrainer omgaat met Ouazane.

“Onbegrijpelijk dat Dolberg er in staat. En helemaal dat Wijndal er in staat. Meest frustrerende vind ik nog dat er weer geen basisplaats voor één van je beste spelers is: Ouazane”, schrijft een supporter van Ajax bijvoorbeeld op X. Een andere fan reageert: “Ik vraag me nu echt oprecht af of die trainer wat tegen Ouazane heeft. Echt, dat denk ik, want dit kan niet meer.”

Opstelling Ajax tegen Willem II: Paes, Rosa, Kehrer, Baas, Wijndal; Mokio, Brandt, Klaassen; Berghuis, Dolberg en Gloukh.