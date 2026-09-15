Beelden van arrestatie Sterling duiken op: politieagent is helemaal klaar met de aanvaller

De politie in Engeland heeft beelden vrijgegeven van de arrestatie van (31), nadat zijn Lamborghini betrokken raakte bij een crash op 28 mei. Op de bodycambeelden zijn lachgasflessen en een leeggelopen ballon op de schoot van de voormalig Feyenoord-aanvaller te zien. Sterling heeft inmiddels schuld bekend aan gevaarlijk rijgedrag, het bezit van lachgas en het weigeren om een monster af te staan.

Wanneer een agent het portier van Sterling opent, krijgt de voetballer direct opdracht de spullen in zijn handen weg te leggen. “Je kunt dat neerleggen”, zegt de agent. Sterling pakt vervolgens de voorwerpen van zijn schoot en legt ze achter zijn stoel.

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Daarna vraagt de politieman Sterling uit de auto te komen. “Kun je even uitstappen voor me?”, klinkt het, waarna hij wil weten wie achter het stuur zat toen de auto bij de botsing betrokken raakte.

Op de vraag “Wie reed er op dat moment?”, geeft Sterling volgens de beelden geen antwoord. De agent reageert daarop: “Dus je weigert antwoord te geven, oké.”

Beelden tonen gevaarlijk rijgedrag van Raheem Sterling

Ook van vóór zijn arrestatie zijn beelden opgedoken. Daarop is te zien hoe de auto van Sterling op een drukke snelweg tussen rijstroken slingert. Het voertuig rijdt plotseling vanuit de linkerbaan voor een naderende auto en beweegt later over alle drie de rijstroken, waarbij het kort de middenberm raakt.

© Imago

Andere automobilisten minderen vaart en houden afstand. Uiteindelijk crasht Sterling met zijn Lamborghini, waarna hij in de buurt van een knooppunt bij Farnborough wordt aangehouden.

Tijdens de arrestatie maant een agent hem opnieuw tot medewerking. “Leg die telefoon neer, stop met spelletjes spelen. Stop met je spieren aanspannen. Doe je arm achter je rug”, zegt hij. Vervolgens worden Sterling zijn rechten voorgelezen.

De voormalig speler van onder meer Liverpool, Manchester City, Chelsea en Feyenoord bekende bij Basingstoke Magistrates’ Court gevaarlijk te hebben gereden op de M25, M3 en A327. Ook gaf hij toe lachgas in bezit te hebben gehad en geen monster te hebben afgestaan. Hij kan volgens de aangeleverde berichtgeving een gevangenisstraf van maximaal twee jaar krijgen.

Automobilisten belden op 28 mei kort voor 09.00 uur het alarmnummer nadat zij een zwarte luxe-SUV over de M3 in Hampshire zagen slingeren. Acht uur eerder zou Sterling bij een McDonald’s in Hayes al opvallend rijgedrag hebben vertoond. Getuigen verklaarden dat hij daar een roze ballon in zijn hand had.

Rond 07.45 uur werd hij vervolgens op de M25 bij Watford gezien met een grote patroon in zijn hand, terwijl hij tussen ongeveer 30 en 40 mijl per uur reed. Daarna zou hij een ballon aan zijn mond hebben gezet.

Bij zijn arrestatie werden zes lachgasflessen van 670 gram in zijn auto gevonden. Aanklager Simon Jones vertelde de rechtbank bovendien dat Sterling tegenover medewerkers in het cellencomplex had gezegd dat hij een probleem met lachgas heeft. Eerder op de dinsdag werd duidelijk dat Sterling schuld heeft bekend aan gevaarlijk rijgedrag en het bezitten van lachgasflessen.

Sterling zit momenteel zonder club. Na zijn jaren bij Liverpool, Manchester City en Chelsea speelde hij op huurbasis voor Arsenal, waarna hij in februari naar Feyenoord vertrok. Zijn periode in Rotterdam eindigde afgelopen zomer.

Volgens bronnen rond Sterling kreeg hij het mentaal zwaar na zijn transfer van Manchester City naar Chelsea in 2022. Ook zou hij zich afgeschreven hebben gevoeld en het gevoel hebben gekregen 'waardeloos' te zijn. Sinds het incident op de M3 heeft de 82-voudig Engels international zich grotendeels buiten de publiciteit gehouden.