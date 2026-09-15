Vitesse heeft grote plannen: in dit jaar moet de club terugkeren in de Eredivisie

Vitesse wil uiterlijk in 2030 terugkeren naar de Eredivisie. De nieuwe algemeen directeur Willem van der Linden spreekt die ambitie nadrukkelijk uit nu er na enkele roerige jaren weer meer rust rond de Arnhemse club is ontstaan.

Van der Linden keerde onlangs terug bij Vitesse, waar hij tussen 2014 en 2018 al als commercieel directeur werkzaam was. Daarna deed hij bij RKC Waalwijk ervaring op met bouwen onder beperkte omstandigheden. Die kennis wil hij nu in Arnhem benutten.

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“Daar waren we ook gewend om met beperkte middelen en hoeveelheid mensen ook mooie prestaties neer te zetten. Die ervaring hoop ik hier weer te kunnen gebruiken om te gaan bouwen aan een mooie toekomst”, zegt de bestuurder in een interview met ESPN.

Vitesse mikt eerst op play-offs

Voor dit seizoen ligt de lat volgens Van der Linden al hoger. Vitesse moet zich volgens hem mengen in de strijd om de play-offs. Daarna moet de weg omhoog verder worden ingezet. Op dit moment staat Vitesse met tien punten uit zes wedstrijden op de op de negende plaats in de Keuken Kampioen Divisie.

“Ik vind dat wij dit jaar de play-offs moeten halen. Als je de puntenaftrek van vorig seizoen bij ons puntentotaal op zou tellen, dan stonden we al op een play-offplek. Mijn persoonlijke ambitie en droom is om in de komende jaren terug te keren naar de Eredivisie. Naar de plek in de voetbalpiramide waar we horen te staan. Voor 2030 moeten wij weer terug zijn in de Eredivisie. Dat hoort bij een club als Vitesse en dat moeten we ook uitspreken”, aldus Van der Linden.

Trainer Rüdiger Rehm schaart zich volledig achter die doelstelling. “Het klinkt realistisch en het is ook wat de club moet doen”, zegt hij. “Vitesse is geen club om vier, vijf, zes jaar in de Keuken Kampioen Divisie te blijven. We hebben goede mogelijkheden, een mooi stadion, goede supporters. Dus alles in klaar. We moeten het stap voor stap doen en ik denk dat 2030 een realistisch doel is.”

Op korte termijn wil Rehm vooral beter presteren dan vorig seizoen. “Dat is nu ons doel voor dit seizoen. We hadden nu een iets betere planning in de zomer. Niet het perfecte plan, maar een beter plan. Het is belangrijk dat we beter zijn dan vorig seizoen.”