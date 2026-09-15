AnneKee onthult reden breuk met Matthijs de Ligt: ‘Ik heb nog nooit grotere pijn meegemaakt’

AnneKee Molenaar heeft voor het eerst uitgebreid verteld over haar breuk met . In de eerste aflevering van Guncle, de nieuwe interviewserie van Robbert Rodenburg, spreekt het model openhartig over het einde van hun huwelijk, het afblazen van hun grote bruiloft en de enorme impact die de scheiding op haar had. Molenaar benadrukt daarbij dat er geen groot incident aan de breuk ten grondslag lag.

“Door een break-up gaan is sowieso gewoon heel verdrietig en zwaar. Maar wanneer dat gebeurt terwijl er heel veel mensen meekijken, er iets van vinden en ook mensen die je niet kent daar hun mening over delen, maakt dat het nog zwaarder", vertelt de 27-jarige dochter van Keje Molenaar.

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Molenaar en De Ligt waren acht jaar samen en trouwden in de zomer van 2024. Daarna kwamen er steeds meer aanwijzingen dat hun huwelijk onder druk stond. De verdediger verwijderde trouwfoto's van Instagram, terwijl Molenaar haar profielnaam veranderde van @annekeedeligt naar @annekeemolenaar. Zelf hielden ze zich lange tijd stil.

“Vanaf het moment van de breuk werd er ineens wel over mij geschreven. Maar ik ben heel trots op Matthijs en op mezelf, op hoe wij dat het afgelopen jaar hebben gedaan", geeft ze aan. Toen definitief werd besloten een punt achter de relatie te zetten, koos Molenaar ervoor zich volledig af te sluiten van alle publiciteit.

“Op het moment dat Matthijs en ik zeiden: ‘We houden ermee op’, kwam mijn vader naar mij toe in Manchester. Mijn vader zei: ‘Hier met die telefoon.’ Ik heb toen mijn telefoon uitgezet en weggelegd. Echt puur op wilskracht heb ik niets gelezen, nergens op gereageerd en geen telefoontje opgenomen.”

Molenaar onthult reden achter breuk met De Ligt

Over de daadwerkelijke aanleiding van de breuk is Molenaar duidelijk. Van één grote ruzie of gebeurtenis was volgens haar geen sprake. “We hebben het al die jaren heel fijn gehad, maar zijn vorig jaar toch tot de conclusie gekomen dat het er op romantisch vlak niet meer was.”

Die conclusie kwam op een bijzonder pijnlijk moment. Molenaar en De Ligt waren in Nederland al voor de wet getrouwd en zouden vervolgens in Italië een groot huwelijksfeest geven. Alles was geregeld, maar drie weken voor de bruiloft ging er een streep door de plannen. Gevraagd hoe die periode voelde, antwoordt ze kort maar veelzeggend: “Hel. Hel.”

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Toch kijkt Molenaar zonder spijt terug op hun eerdere huwelijk. “Als ik terugga naar ons burgerlijk huwelijk in Nederland: we zijn getrouwd in het dorpje waar ik ben opgegroeid, echt alleen met onze gezinnen. We hebben gewoon de hele dag de liefde gevierd. Het was echt geweldig.”

In het jaar dat volgde, veranderde hun relatie volgens haar langzaam. “Ik denk dat we ons in dat jaar ertussen allebei hebben gerealiseerd: die liefde is er, maar niet meer op de romantische manier zoals we dat heel graag zouden willen.”

“Ik vind het belangrijk om het bij mezelf te houden. Ik wilde heel graag dat het zou werken. In het jaar dat ertussen zat, heb ik me gerealiseerd dat het niet meer in die vorm was", geeft ze toe. De constatering dat hun gezamenlijke toekomst er niet meer zou komen, deed veel met Molenaar. “Verdriet. Nog steeds, omdat alles in je wil dat het gewoon werkt.”

Ze benadrukt tegelijkertijd dat haar waardering voor de verdediger nooit is verdwenen. “Matthijs is echt een geweldig mens. Dus ja, ik had heel graag gewild dat het zou werken.”

Rond het afblazen van de bruiloft ontstond volop speculatie over wat zich achter de schermen zou hebben afgespeeld. Volgens Molenaar zochten buitenstaanders naar een concrete aanleiding die er simpelweg niet was. “Ik begrijp het ook, want het is surrealistisch. Ik begrijp dat mensen denken: ‘Nou, daar moet echt iets zijn gebeurd tussen die twee.’ Maar I hate to break it: het is gewoon niet zo.”

Voor Molenaar betekende de breuk bovendien dat ze na acht jaar plotseling weer alleen verder moest. “Dat was heel eng. Als je acht jaar in een relatie zit en daar vervolgens uitkomt, is alles spannend. Alles was nieuw en soms was alles eng. Ik heb echt acht jaar als duo geleefd. Het is echt gewoon een proces van rouw.”

De impact voelde ze niet alleen mentaal, maar ook fysiek. “Ook echt de term ‘gebroken hart’. Als ik aan mijn vriendinnen moest omschrijven wat ik voelde, zei ik altijd dat het voelde alsof ik een openhartoperatie had gehad en iemand vervolgens tegen mijn hart aan het blazen was. Zo fragiel en kwetsbaar voelde ik me. Beurs. Ik had echt momenten waarop ik me beurs voelde van het voelen.”

Op het moment dat de beslissing eenmaal was genomen, wist Molenaar naar eigen zeggen eigenlijk al dat het definitief voelde. “Tegelijkertijd denk ik, terwijl ik dit zeg: ik wil niet die persoon zijn die zegt dat iets voor altijd is. In het leven weet je het nooit. Maar op het moment dat we die keuze maakten, voelde ik wel: ‘Ja, dit is het.’”

Molenaar reageert op verhalen over spiritualiteit

Na de breuk verschenen ook verhalen waarin de interesse van Molenaar in spiritualiteit als mogelijke oorzaak van de scheiding werd genoemd. Dat raakte haar diep. “Dat doet heel veel pijn. Het voelt als onrecht. Alle emoties komen dan voorbij: woede, frustratie, heel veel verdriet en echt een gevoel van onmacht.”

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Dat beeld strookt volgens haar bovendien niet met hoe zij en De Ligt uit elkaar zijn gegaan. “Tussen Matthijs en mij is heel veel liefde. Er is echt heel veel liefde. Alleen denk ik dat het meest liefdevolle wat wij hebben gedaan, is dat we hebben gezegd: ‘Jij gaat deze kant op en ik ga die kant op.’”

De twee hebben tegenwoordig nog altijd contact. “Dat is altijd liefdevol. Dat is het ook altijd geweest. Hij is heel goed bevriend met mijn broers en dat vind ik nog steeds hartverwarmend. Ik ben goed met zijn familie en hij is goed met mijn familie.”

Ook binnen haar familie wordt nog altijd met veel warmte over De Ligt gesproken. “Ik ben heel dankbaar dat ik mijn hand ervoor in het vuur durf te steken dat mijn familie altijd alleen maar vol lof over hem zal praten. Dat kan ook niet anders.”

Dat neemt volgens Molenaar niet weg hoe diep de breuk erin heeft gehakt. “Ik had een gebroken hart en ik heb nog nooit grotere pijn meegemaakt dan dat.” Haar toekomstbeeld veranderde daardoor van de ene op de andere dag. “Het is best een rare gewaarwording dat je leven opeens weer helemaal openligt.”

Inmiddels kan Molenaar ook positieve kanten zien aan die nieuwe fase. “En toch heeft het zo moeten gebeuren. Ik ben nu op een punt dat ik ergens heel dankbaar ben dat ik de dingen kan gaan doen die ik heel erg leuk vind en waar ik heel blij van word. Ik heb het gevoel alsof ik mijn autonomie terug heb.”

Zelfs voor een nieuwe liefde staat ze voorzichtig weer open. “Daar ben ik heel recent en heel voorzichtig weer mee begonnen. God, wat is dat eng. Het is het leukste wat er is, liefde. Het is echt het allerleukste wat er is. Maar het is ook zo spannend en kwetsbaar. Dus ik ben daar zeker voorzichtig weer mee bezig.”