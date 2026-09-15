Voormalig Eredivisiespeler Ahmed Ammi (45) overleden

Voormalig profvoetballer Ahmed Ammi is op 45-jarige leeftijd overleden. De oud-speler van onder meer VVV-Venlo, NAC Breda en ADO Den Haag was al langere tijd ernstig ziek en werkte de laatste jaren bij Fortuna Sittard als jeugdtrainer.

Ammi speelde doorgaans als rechtsback en brak begin deze eeuw door in het shirt van VVV. In 2007 maakte hij de overstap naar NAC, waar hij voor het eerst in de Eredivisie zou gaan spelen. Een jaar later maakte Ammi de overstap naar ADO, waar hij nog eens vijf seizoenen zou blijven, al speelde hij het laatste jaar daarvan weer op huurbasis in Venlo.

Na zijn Haagse periode kwam Ammi nog uit voor het Duitse KFC Uerdingen en de amateurs van EVV en SC Irene. Daarna ging hij als trainer aan de slag in de jeugdopleiding van Fortuna Sittard, waar hij laatstelijk de Onder-19 onder zijn hoede had.

In mei 2025 kreeg Ammi de diagnose darmkanker. Later dat jaar sprak de oud-voetballer daar voor het eerst over in een interview met Elf Voetbal. "Mijn gedachten gingen een andere kant op. Hoe lang leef ik nog? Zie ik mijn tweeling opgroeien? De zorgen voor mijn ouders... In onze cultuur zorgen de kinderen uiteindelijk voor hun ouders. Dat zou allemaal wegvallen", vertelde Ammi destijds openhartig.

Dinsdagmiddag is bekend geworden dat Ammi uiteindelijk aan de gevolgen van zijn ziekte is overleden. "Ahmed stond bekend als een betrokken trainer, inspirerende mentor en bovenal een warm en oprecht mens. Met zijn enthousiasme, professionaliteit en persoonlijke aandacht heeft hij een blijvende indruk achtergelaten op spelers, collega's en iedereen die met hem samenwerkte", schrijft Fortuna.