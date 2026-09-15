Van der Vaart haalt oude liefde door het slijk: 'Vreselijk om naar te kijken'

Rafael van der Vaart komt in Rondo met harde kritiek op zijn vroegere werkgever Tottenham Hotspur. De oud-international zegt het 'vreselijk' te vinden hoe de ploeg van Roberto De Zerbi voor de dag komt in de Premier League.

De Zerbi was vorig seizoen de derde (!) trainer die werd aangesteld door Tottenham, dat onder achtereenvolgens Thomas Frank en Igor Tudor in een felle strijd tegen degradatie uit de Premier League verzeild was geraakt. De Italiaan slaagde uiteindelijk ternauwernood om de Spurs voor het hoogste niveau te behouden: de club eindigde uiteindelijk als zeventiende, twee punten boven de gevreesde degradatiestreep.

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Om dat scenario dit seizoen te voorkomen, trokken de Spurs deze zomer de portemonnee. De Londenaren gaven meer dan 350 miljoen euro uit om spelers als Sandro Tonali (Newcastle United, 108 miljoen), Mateus Fernandes (West Ham United, 99 miljoen), Sávio (Manchester City, 88 miljoen) en Jan Paul van Hecke (Brighton, 60 miljoen) aan te trekken. De koopwoede werpt zijn vruchten echter bepaald nog niet af: in de eerste vier speelronden van de Premier League werd twee keer verloren en twee keer gelijkgespeeld, waardoor Tottenham opnieuw op plek 17 bivakkeert. Pijnlijk detail: de ploeg van De Zerbi kwam nog niet één keer tot scoren.

'Premier League heeft de markt verkloot'

Van der Vaart, die tussen 2010 en 2012 onder contract stond bij Tottenham, ziet het met lede ogen aan. "Ik kan er niet eens meer naar kijken. Ik vind Tottenham echt vreselijk, om naar te kijken", sombert de oud-international. "Als je zóveel geld uitgeeft voor die spelers, dan vind ik het echt ongelooflijk. Echt ongelooflijk", aldus Van der Vaart. Volgens zijn tafelgenoten komt dat ook omdat er in de Premier League gigantisch veel geld wordt rondgepompt bij onderlinge transfers. "Ze hebben de markt natuurlijk wel een beetje verkloot, om het zo te zeggen", beaamt Van der Vaart. "Daar worden spelers verkocht die we niet eens kennen, en dan moet je al 40, 50 miljoen betalen. Dan zit je als Ajax, PSV of Feyenoord: Wat moeten wij dan? De vijver is natuurlijk effe wat anders."