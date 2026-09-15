Noa Vahle leest pikant privébericht voor: 'Bas Nijhuis??'

Noa Vahle krijgt geregeld te maken met ongevraagde avances op sociale media. In de podcast HNM, die ze met Hélène Hendriks en Merel Ek maakt, leest de 26-jarige verslaggever van Talpa en Ziggo Sport een pikante Instagram-DM voor van een jongeman uit Twente.

"Ik dacht: even een greep uit mijn DM's, de berichtjes die ik krijg op Instagram", kondigt Vahle aan. "Is het om jaloers van te worden?", vraagt Ek geïnteresseerd, waarop Vahle beaamt: "Ja, dat is wel om een beetje jaloers van te worden, Merel. Deze wil jij ook graag ontvangen."

Artikel gaat verder onder video

"Het was kwart over 11 's avonds, het was na een Europese wedstrijd, dus ik was op tv geweest", legt Vahle uit. "Dus dan zie je er altijd bloedmooi uit", vult Ek aan. Vahle begint daarop voor te lezen: "Het begint leuk: Ha Noa, ik vind je een superaantrekkelijke en sympathieke meid. Dat is lief, leuk begin," meent de verslaggever. Vahle vervolgt: "Ik ben een nuchtere Twentse jongen", waarop Ek meteen uitroept! "Bas Nijhuis!", tot hilariteit van Hendriks en Vahle, die grapt: "Ja, dat hadden we niet mogen zeggen, maar hij is van Bas."

Vahle leest opnieuw voor: "Ik ben een nuchtere Twentse jongen met een goede dosis humor (en een grote p*k). Zou je het leuk vinden om een keer een drankje met mij te doen?" Hendriks weet inmiddels wie het bericht wél gestuurd heeft en blijkt onder de indruk: "Ik heb hier een foto, ik zou er toch nog eens drie keer over na denken om af te spreken. Hij mag er wezen." Ek is echter verbijsterd: "Wat bezielt je om dit om kwart over 11 's avonds naar iemand te sturen?", vraagt de politiek verslaggever zich af.