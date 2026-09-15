Nóg meer goed nieuws voor John van 't Schip, die financiële klapper maakt

John van 't Schip heeft zijn villa met een winst van ruim een half miljoen euro verkocht. Dat wordt althans gemeld door de website Bekende Buren.

De 62-jarige Van 't Schip heeft een aantal zeer bewogen jaren achter de rug. In oktober 2023 overleed zijn vrouw Daniëlle op 55-jarige leeftijd. Kort daarna ging hij als interim-trainer aan de slag bij Ajax, dat na het vertrek van Maurice Steijn in zeer zwaar weer verkeerde. Van 't Schip leidde de club uiteindelijk van het rechterrijtje nog naar de vijfde plaats en zou daarna aanblijven in een adviserende rol, maar daar kwam uiteindelijk niets van terecht. Daarna werkte hij kortstondig als bondscoach van Armenië.

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Eerder deze week deelde Van 't Schip heuglijk nieuws. De oud-international, die tegenwoordig als bondscoach van Kazachtstan werkt, heeft met Natasha (50) een nieuwe liefde gevonden. "We kennen elkaar al veel langer, maar we zijn pas sinds juli van dit jaar een stel. We hebben het echt heel leuk samen. Ik kom net bij hem in Kazachstan vandaan", liet Natasha zelf weten aan Privé. Daarnaast wordt Van 't Schip op korte termijn ook nog eens opa: Estelle, zijn dochter uit zijn huwelijk met Daniëlle, is namelijk zwanger.

Bovendien heeft Van 't Schip een aardige klapper gemaakt op de woningmarkt. Bekende Buren meldt namelijk dat Van 't Schip zijn vrijstaande villa, die hij in 2018 met Daniëlle betrok, met een fraaie winst heeft verkocht. De woning had een vraagprijs van 1.950.000 euro, en zou voor 'rond die prijs' daadwerkelijk van de hand zijn gedaan. Van 't Schip kocht het huis acht jaar geleden voor 1.350.000 euro en vestigde er een hypotheek van 1.381.150 euro op, waardoor hij nu een winst van 570.000 euro realiseert, zo rekent de website voor.

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