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AnneKee Molenaar spreekt voor het eerst uitgebreid over breuk met Matthijs de Ligt

15 september 2026, 05:55
Matthijs de Ligt en AnneKee Molenaar
Foto: © Imago
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Annekee Molenaar gaat voor het eerst uitgebreid in op de berichtgeving en geruchten rond haar stukgelopen huwelijk met Matthijs de Ligt. Het model is dinsdag de eerste gast in Guncle, de nieuwe interviewserie van Robbert Rodenburg.

Dat is maandag aangekondigd bij de presentatie van het programma. In de eerste aflevering, die vanmiddag om 16.00 uur verschijnt, vertelt Molenaar openlijk over de verhalen die de afgelopen periode rond haar relatie met de verdediger verschenen. Daarnaast geeft ze een inkijkje in haar huidige leven.

Geruchten rond huwelijk met De Ligt

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Molenaar en De Ligt trouwden in de zomer van 2024. In de periode daarna kwamen steeds meer signalen naar buiten dat hun huwelijk onder druk stond. De Ligt verwijderde onder meer trouwfoto's van zijn Instagram-account, terwijl Molenaar later haar profielnaam wijzigde van @annekeedeligt naar @annekeemolenaar.

De twee spraken zich lange tijd niet publiekelijk uit over de aanhoudende geruchten. Afgelopen zomer werd duidelijk dat De Ligt inmiddels met iemand anders aan het daten is.

Eerste gast in nieuwe serie

Met Guncle begint Rodenburg aan een nieuwe interviewreeks op YouTube. Hij wil daarin bekende en onbekende gasten ontvangen voor persoonlijke gesprekken over onder meer liefde, mentale gezondheid en schoonheidsidealen.

"Dit idee leeft al jaren in mijn hoofd. Ik kan niet wachten om wekelijks in gesprek te gaan met mensen met een bijzonder verhaal - bekend of onbekend. Met Guncle wil ik een setting creëren waarin iedereen de ruimte voelt om zijn of haar verhaal te delen. Fijne gesprekken waarin alles mag bestaan: van kwetsbare momenten tot hardop lachen", aldus Rodenburg.

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Matthijs de Ligt

Matthijs de Ligt
Manchester United
Team: Man Utd
Leeftijd: 27 jaar (12 aug. 1999)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Man Utd
0
0
2025/2026
Man Utd
13
1
2024/2025
FC Bayern
-
-
2024/2025
Man Utd
29
2

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