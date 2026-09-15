AnneKee Molenaar spreekt voor het eerst uitgebreid over breuk met Matthijs de Ligt

Annekee Molenaar gaat voor het eerst uitgebreid in op de berichtgeving en geruchten rond haar stukgelopen huwelijk met . Het model is dinsdag de eerste gast in Guncle, de nieuwe interviewserie van Robbert Rodenburg.

Dat is maandag aangekondigd bij de presentatie van het programma. In de eerste aflevering, die vanmiddag om 16.00 uur verschijnt, vertelt Molenaar openlijk over de verhalen die de afgelopen periode rond haar relatie met de verdediger verschenen. Daarnaast geeft ze een inkijkje in haar huidige leven.

Geruchten rond huwelijk met De Ligt

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Molenaar en De Ligt trouwden in de zomer van 2024. In de periode daarna kwamen steeds meer signalen naar buiten dat hun huwelijk onder druk stond. De Ligt verwijderde onder meer trouwfoto's van zijn Instagram-account, terwijl Molenaar later haar profielnaam wijzigde van @annekeedeligt naar @annekeemolenaar.

De twee spraken zich lange tijd niet publiekelijk uit over de aanhoudende geruchten. Afgelopen zomer werd duidelijk dat De Ligt inmiddels met iemand anders aan het daten is.

Eerste gast in nieuwe serie

Met Guncle begint Rodenburg aan een nieuwe interviewreeks op YouTube. Hij wil daarin bekende en onbekende gasten ontvangen voor persoonlijke gesprekken over onder meer liefde, mentale gezondheid en schoonheidsidealen.

"Dit idee leeft al jaren in mijn hoofd. Ik kan niet wachten om wekelijks in gesprek te gaan met mensen met een bijzonder verhaal - bekend of onbekend. Met Guncle wil ik een setting creëren waarin iedereen de ruimte voelt om zijn of haar verhaal te delen. Fijne gesprekken waarin alles mag bestaan: van kwetsbare momenten tot hardop lachen", aldus Rodenburg.