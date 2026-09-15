Ajax-doelwit Bissouma achtervolgd door incident uit 2024: 'Als je deze jongen haalt...'

De door Ajax begeerde wordt achtervolgd door een opmerkelijk incident uit 2024. De Malinese middenvelder werd destijds wegens lachgasgebruik tijdelijk uit de selectie van Tottenham Hotspur gezet. In Vandaag Inside spreekt Valentijn Driessen zijn onbegrip uit over het feit dat Jordi Cruijff tóch inzet op de komst van Bissouma.

De inmiddels 30-jarige Bissouma liep deze zomer uit zijn contract bij Tottenham, en vond tot op heden geen nieuwe club. Vandaar dat de 46-voudig international van Mali ook nu de markt al gesloten is, nog kan worden ingelijfd. Ajax werd afgelopen zomer al aan zijn komst gelinkt, maar leek met Sofyan Amrabat uiteindelijk voor een andere 'nummer 6' te hebben gekozen. Gisteren (maandag) werd echter duidelijk dat de Amsterdammers nog altijd bezig zijn met de komst van Bissouma, waarbij volgens de laatste berichten een akkoord inmiddels nabij zou zijn.

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In Vandaag Inside komt de interesse van Ajax in Bissouma maandagavond ter sprake. "Dat is een of andere Malinees die meer aan het lachgas zit dan dat hij op de training is", schampert Driessen. De Telegraaf-journalist verwijst naar een incident uit augustus 2024, toen op sociale media een video opdook waarop te zien was hoe de middenvelder dat verboden middel inderdaad tot zich nam. Tottenham besloot Bissouma destijds te schorsen voor één wedstrijd.

"Ja, recreatief lachgas, een voetballer", vervolgt Driessen. "En hij komt vaak te laat op trainingen. Jordi Cruijff wilde Noa Lang niet, dat was in zijn ogen een lastige jongen. Maar als je dan deze binnenhaalt, dan haal je natuurlijk de problemen...", aldus de journalist. Johan Derksen haakt in: "Als je Noa Lang binnenhaalt, dan vraag je om ellende in je team." Driessen: "Ja, maar nu ook, met deze jongen. Als je de historie van deze jongen ziet. En dat is niet van twintig jaar geleden, het is van vorig jaar."